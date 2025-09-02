वसंत नगरीत हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यावर चाकू हल्ला
वसंत नगरीत हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यावर चाकू हल्ला
नालासोपारा, ता,०२ (बातमीदार) : वसंत नगरी परिसरात सोमवारी (ता.१) मध्यरात्री २ ते २.३०च्या दरम्यान धक्कादायक घटना घडली आहे. ड्रीमलँड हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्यावर तीन अज्ञात इसमांनी चाकू हल्ला करून मोबाईल व पर्स लंपास केला. माहितीनुसार, धनंजय जायसवाल (वय अंदाजे ३५-४०) हा व्यक्ती ड्रीमलँड हॉटेलमध्ये काम करून घरी जात असताना वसंत नगरी ग्राउंडच्या समोर त्याला तिघांनी जबरदस्तीने थांबवले. यावेळी त्यांनी त्याचा मोबाईल व पर्स हिसकावून घेतला. त्यानंतर दुचाकीवर त्याचा पाठलाग करत त्याच्यावर चाकू हल्ला करण्यात आला.
या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला असून सध्या त्याच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेचा तपास आचोळे पोलीस ठाण्यात सुरू असून आरोपींचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, वसंत नगरी परिसरातील रस्त्यांवर रात्रंदिवस लोकांची व वाहनांची वर्दळ असते. तरीही अशी घटना घडल्याने परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. एका कामगारावर घडलेला हा हल्ला मोठ्या चिंतेचा विषय ठरत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.