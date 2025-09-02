भाईंदरमध्ये बारा लाखांचा मॅफेड्रॉन जप्त
भाईंदर, ता.२ (बातमीदार): नवघर पोलीसांनी १२ लाख ५५ हजार रुपये किंमतीचा मॅफेड्रॉन (एम.डी.) हा अमली पदार्थ जप्त केला आहे. याप्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे. नवघर पोलीस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण पथकाला मंगळवारी (ता.२) दुपारी रेल्वे भुयारी मार्गाजवळ एक व्यक्ती आडोशाला संशयास्पद स्थितीत उभी असल्याचे दिसून आले. संशयावरुन त्याला ताब्यात घेवुन त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे २५१ ग्रॅम वजनाचा १२ लाख ५५ हजार रुपये किमतींचा मॅफेड्रॉन हा अमली पदार्थ सापडला. त्याचे नाव नाव साहिल विजय सिंग (२०) असून तो मिरा रोडच्या शांती पार्क भागात रहाणारा आहे. त्याच्या विरोधात अमली पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक निरिक्षक अमोल तळेकर करत आहेत.
