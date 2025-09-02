नागरी संरक्षण दलाचे ऑपरेशन अभ्यासक्रम
पालघर, ता.२ (बातमीदार) : नागरी संरक्षण दलामार्फत ऑपरेशन अभ्यासक्रमांतर्गत ३० नागरी संरक्षण दलाच्या प्रतिनिधींना नागरी संरक्षण क्षमता बांधणी प्रशिक्षण देऊन प्रशिक्षित करण्यात आले हा उच्च प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम असून या अंतर्गत उच्च प्रशिक्षित प्रतिनिधी अर्थात मास्टर ट्रेनर तयार करण्याचा उद्देश आहे हे प्रशिक्षण शिबिर सात दिवसीय होते बोईसर येथील तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या वसाहतीमध्ये ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात पार पडले.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान ३६० उच्च प्रशिक्षित प्रतिनिधी मार्च २०२६ पर्यंत तयार करण्याचे उद्दिष्ट नागरी संरक्षक दलाने समोर ठेवले आहेत यामध्ये नागरी संरक्षण दलाचे ३० स्वयंसेवकांची प्रत्येकी तुकडी यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे या अंतर्गत बोईसर येथेही विभागीय क्षेत्ररक्षक नरेश म्हस्के, मास्टर ट्रेनर सागर मोरे गौरव पाटील सुषमा जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. ठाणे,उल्हास नगर,भिवंडी येथील नागरी संरक्षण दुर्घटना नियंत्रक अधिकारी तथा माजी.आयुक्त अशोक कुमार रणखांब यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशिक्षण पार पडले.

