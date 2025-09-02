कासारवडवलीत आढळला महिलेसह चिमुरडीचा मृतदेह
कासारवडवलीत आढळला महिलेसह चिमुरडीचा मृतदेह
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : कासारवडवली येथील शेतातील खड्ड्यामध्ये एका महिलेसह बालिकेचा मृतदेह मंगळवारी (ता. २) रात्री आढळून आला. या दोघींची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. लेबर कॉलनीजवळ आशीष पाटील यांची शेतजमीन आहे. त्या जमिनीमधील सुमारे अडीच फूट खोल खड्ड्यात दोन मृतदेह तरंगत असल्याची माहिती कासारवडवली पोलिस कर्मचारी अहिरे यांनी ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली. या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी कासारवडवली स्थानिक पोलिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी तसेच आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या जवानांनी धाव घेत, खड्ड्यामधील मृतदेह बाहेर काढून कासारवडवली पोलिसांच्या ताब्यात दिला. या मृत महिलेचे अंदाजे वय ३५ तर मुलीचे वय तीन वर्षे आहे.
