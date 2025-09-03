कल्याण अवती भवती
निर्मल युथ फाउंडेशनचा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव
डोंबिवली, ता. ३ (बातमीदार) : निर्मल युथ फाउंडेशन, डोंबिवलीच्या समाजसेवी संस्थेने पर्यावरण रक्षणासाठी गणेशोत्सव काळात स्वच्छता मोहीम राबवली. संस्थेच्या अध्यक्षा अक्षता औटी आणि पर्यावरण दक्षता मंडळाच्या रूपाली शेवाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने पाचव्या दिवसापर्यंत सुमारे ७,९२० किलो निर्माल्य आणि ५,२२५ किलो प्लॅस्टिक विसर्जन केंद्रांवरून गोळा करण्यात आले. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट खाडीच्या किनाऱ्यांना स्वच्छ ठेवणे आहे. या कार्यात साऊथ इंडियन महाविद्यालयाचा एनएसएस युनिट आणि प्रगती महाविद्यालयाचा एनएसएस व एनसीसी युनिटही सक्रिय होते. सुमारे ३०० स्वयंसेवकांनी सात घाट आणि पाच कृत्रिम तलावांवर विसर्जनाच्या दिवशी एकत्र येऊन उत्कृष्ट समन्वय साधत मोहिमेची यशस्वी अंमलबजावणी केली. निर्मल युथ फाउंडेशनने २०१६ पासून पर्यावरणपूरक कार्यक्रम राबवित आहे. ज्यामुळे परिसरातील पर्यावरण सुधारण्यास मोठा हातभार लागला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.