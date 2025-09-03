माता रमाबाई आंबेडकर नगरात कचऱ्याचे ढीग
माता रमाबाई आंबेडकर नगरात कचऱ्याचे ढीग
घाटकोपर, ता. ३ (बातमीदार) ः ऐन पावसाळ्यात रोगराईची भीती वाढली आहे. पालिकेने डेंगी, मलेरियासारख्या आजारांबाबत जनजागृती सुरू केली आहे, मात्र तरीही घाटकोपर भागात पालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर येत आहे.
घाटकोपर पूर्वेकडील माता रमाबाई आंबेडकर नगरात आणि कामराज नगरात पुन्हा कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. त्यामुळे रोगराईचा धोका वाढला आहे. माता रमाबाई आंबेडकर नगर प्रवेशद्वार ते कामराज नगरकडे जाणाऱ्या सर्व्हिस रोडवरील शहीद स्मारकालगत नागरिक कचरा टाकत असतात. तसेच वसाहतीतील गोळा केलेला कचरा पालिका कर्मचारी येथेच टाकतात. त्यातच पालिका कर्मचारी अथवा गाड्यांची संख्याही दिसून येत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. यामुळे रोगराईची भीती वाढली आहे.
सध्या मोठा पाऊस नसल्याने मच्छरांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यापूर्वी येथील सामाजिक कार्यकर्ते कुणाल तुरेराव यांनी पालिकेला ट्विट करून तक्रारही केली होती, मात्र तरीही या वसाहतीतील ट्रान्झिस्ट कॅम्प रोडवरील जंक्शन येथील भररस्त्यावर कचरा टाकला जातो.
येथील सर्व्हिस रोडवर गेल्या काही वर्षांपासून अनेक गॅरेज आणि सर्व्हिस सेंटर उघडली आहेत. त्यातील कर्मचारी भररस्त्यांवर वाहने धुताना केमिकल मिश्रित पाण्याचे फवारे मारत आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवरून जाणाऱ्यांना याचा त्रास होत आहे, असे नागरिकांनी सांगितले.
