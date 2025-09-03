पाना फुलांच्या गौराईचे शेतात विसर्जन
पानाफुलांच्या गौराईचे शेतात विसर्जन
मनोर, ता. ३ (बातमीदार) : मनोरच्या ग्रामीण भागात सात दिवसांच्या गणरायाचे विसर्जन भावपूर्ण वातावरणात करण्यात आले. सात दिवसांपासून विराजमान असलेले बाप्पा आणि सोमवारी आगमन झालेल्या गौराईंची विधिवत पूजा-अर्चना केल्यानंतर मंगळवारी विसर्जन करण्यात आले. घरोघरी विराजमान झालेल्या पानाफुलांच्या गौराईचे शेतात विसर्जन करण्यात आले. ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या गजरात महिला, युवक व लहानगे विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. विशेषतः गौराईच्या विसर्जन मिरवणुकीत महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळाला. पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-ताशांच्या गजरात गौराईला निरोप देण्यात आला.
रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या भाविकांची गैरसोय झाली. गणेशोत्सवापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्तीची अपेक्षा फोल ठरली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महामार्ग विभागाच्या कार्यपद्धतीविरोधात गणेशभक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. विसर्जनासाठी मनोर ग्रामपंचायतीमार्फत चोख व्यवस्था करण्यात आली होती. विसर्जन घाटावर ग्रामपंचायतीचे सुरक्षा रक्षक तैनात होते. मूर्तींसह केवळ दोन व्यक्तींना नदीपात्रात प्रवेश देण्यात येत होता. तसेच जलतरणपटू व जीवनरक्षकांची उपस्थिती ठिकाणी होती. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मनोर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २५ सार्वजनिक, ६४ खासगी गणेशमूर्ती आणि ४० गौराई मूर्तींचे विसर्जन शांततेत पार पडले. मनोर पोलिसांकडून मिरवणुकीदरम्यान वाहतूक व कायदा-सुव्यवस्थेचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले होते.
