घोडबंदर रोडवर ११६ कप सिरप जप्त
घोडबंदर रोडवर ११६ कफ सिरप जप्त
दोन आरोपींना अटक
ठाणे, ता. ३ : ठाणे शहर पोलिसांच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने घोडबंदर रोडवरील वाघबीळ नाका उड्डाणपुलाजवळ मंगळवारी (ता. २) रात्री अवैधरीत्या कफ सिरप विक्रीसाठी येणाऱ्या दोन आरोपींना अटक केली आहे. मिरा-भाईंदर येथील रशद इकबाल शेख (२३) आणि काशीगाव येथील ताजुद्दीन कमरुद्दीन शेख (४९) यांच्याकडून ११६ कफ सिरपच्या बाटल्या, दुचाकी, मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम असा एकूण एक लाख २२ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
वाघबीळ नाका उड्डाणपुलाजवळ मंगळवारी रात्री पावणेतीन ते तीन वाजण्याच्या दरम्यान, रशद शेख नामक तरुण हा कफ सिरपच्या बाटल्या बेकायदा विक्रीकरिता घेऊन येणार असल्याची माहिती ठाणे अमली पदार्थविरोधी पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल मस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली घटनास्थळी सापळा रचून रशद आणि त्याच्या साथीदाराला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तसेच त्यांची तपासणी केली असता गोणीत ११६ बाटल्या सापडल्या. त्या बाटल्यांची किंमत २६ हजार १०० रुपये इतकी आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताजुद्दीन शेख हा आधीदेखील गुन्हेगार असून, त्यांना येत्या ५ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश मिळाले आहेत. या दोन आरोपींकडून जप्त केलेल्या ११६ बाटल्यांची किंमत २६ हजार १०० रुपये आहे. कफ सिरपचा गैरवापर झोप आणण्यासाठी, गुंगी येण्यासाठी आणि नशा करण्यासाठी होतो, त्यामुळे याची विक्री परवान्याशिवाय करणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. याप्रकरणी एनडीपीएस कायदा तसेच औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास अमली पदार्थविरोधी पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक दीपक डुम्मलवाड करीत आहेत.
