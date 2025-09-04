परतीच्या प्रवासासाठी एसटीला पसंती
पोयनाड, ता. ४ (बातमीदार) : गणेशोत्सव संपल्यानंतर चाकरमान्यांनी नोकरी- व्यवसायानिमित्त शहराकडे परतण्यास सुरुवात केली आहे. या परतीच्या प्रवासात सर्वाधिक एसटीलाच पसंती असल्याचे दिसून आले आहे.
अलिबागसह पोयनाड परिसरात आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये मोठ्या संख्येने चाकरमानी गणेशोत्सवासाठी येतात. मंगळवारी (ता. २) गौरी-गणपतीचे विसर्जन झाल्यावर बुधवारी (ता. ३) कार्लेखिंड, तीनवीरा, पेझारी, पोयनाड या बसथांब्यांवर शहराकडे परतण्यासाठी प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून आली. अलिबागहून येणाऱ्या गाड्या प्रवाशांच्या गर्दीने भरून येत होत्या. तसेच पोयनाड येथून एसटीचे आरक्षणदेखील फुल्ल झाले होते. महिलांना प्रवासात दिलेली अर्ध्या तिकिटाची तसेच ७५ वर्षांवरील प्रवाशांना दिलेली मोफत प्रवासाची सवलत आणि सुरक्षित प्रवास यामुळे पोयनाड परिसरातून मुंबई आणि पुण्याकडे जाणाऱ्या प्रवाशांनी एसटीला प्राधान्य दिले. प्रवाशांमध्ये अल्पावधीतच लोकप्रिय ठरलेल्या अलिबाग-ठाणे या वातानुकूलित शिवाई बसला उदंड प्रतिसाद दिला. यासोबतच अलिबाग-दादर, अलिबाग-पुणे, सासवणे-परळ, मुरूड-मुंबई, अलिबाग-अक्कलकोट, अलिबाग-पंढरपूर, अलिबाग-शिर्डी, शिहू-परळ, सांबरी-परळ, रेवदंडा-बोरिवली या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसह सर्व ठिकाणी थांबणाऱ्या पेण व पनवेल या गाड्यांना प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून आली.
