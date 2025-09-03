पेणमध्ये ११ सार्वजनिक तर ९ हजार गौरी- गणपतींचे विसर्जन
पेणमध्ये ११ सार्वजनिक, तर नऊ हजार गौरी-गणपतींचे विसर्जन
पेण, ता. ३ (वार्ताहर) : पेण तालुक्यात दीड दिवसांच्या गणेश विसर्जनानंतर घरात पाहुणी आलेल्या गौराईंचे सुवासिनींनी पूजाअर्चा करत पाच दिवसांच्या गणरायाबरोबर मोठ्या उत्साहात विसर्जन केले. या वेळी भक्तांनी पाच दिवसांच्या गौरी-गणपतींना साश्रुनयनांनी भावपूर्ण निरोप दिला.
गणेशमूर्तींचे माहेरघर म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या पेण तालुक्यात हजारो गणेशमूर्ती बसविण्यात आल्या असून, पाच-सहा दिवस गणरायाची मनोभावे पूजाअर्चा करण्यात आली, तर अनेकांनी गणरायाला नवससुद्धा बोलले आहे. यावर्षी पाच दिवसांचे गोरी-गणपती सात दिवसांनी विसर्जन होत असल्याने तालुक्यातील जवळपास ११ सार्वजनिक आणि नऊ हजारांहून अधिक गौरी-गणपतींचे भक्तिभावाने विसर्जन करण्यात आले. पेण पोलिस ठाणे हद्दीतील दोन हजार ९०० खासगी, तीन सार्वजनिक, तर १५३५ गौरी, दादर सागरी पोलिस ठाणे हद्दीत तीन हजार ११५ खासगी, ५३५ गौरी आणि वडखळ हद्दीत तीन सार्वजनिक, तीन हजार १० खासगी गणपती बाप्पांचे विसर्जन भोगावती नदी, विश्वेश्वर घाट, कासार तलाव, गिरोबा हॉटेल भोगावती पुलाखालील यासह ग्रामीण भागातील विविध तलावांमधील विविध ठिकाणी करण्यात आले. या वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता पेण पोलिस ठाण्याचे सात अधिकारी, ४३ कर्मचारी, १४ होमगार्ड, वडखळ पाच अधिकारी १५ कर्मचारी व १५ होमगार्ड, तर दादर सागरीत तीन अधिकारी १७ कर्मचारी, होमगार्ड आठ असे एकूण १५ अधिकारी, ७५ कर्मचारी आणि ३७ होमगार्ड, असा चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
