गवळीदेव येथे पर्यटकाला लुबाडले

नवी मुंबई (वार्ताहर) : परेल येथून रबाळे गवळीदेव येथे पर्यटनासाठी आलेल्या ६२ वर्षीय महिलेची रोख रकमेसह मोबाइल असलेली पर्स खेचून नेली. याप्रकरणी रबाळे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात मंगळवारी दुपारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. परेलच्या भोईवाडा नाका येथे राहणाऱ्या आशाबेन खत्री (६२) या नातेवाइकांसह रबाळे एमआयडीसीतील गवळीदेव धबधब्यावर पावसाळी पर्यटनासाठी आल्या होत्या. दुपारी अडीच्या सुमारास परत जाण्यासाठी निघाल्या असताना एकाने त्यांचा एक लाख २० हजारांचा मोबाईल, रोख रक्कम तसेच आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वाहन परवाना असलेली पर्स खेचून जंगलामध्ये पलायन केले. याप्रकरणी रबाळे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल आहे.
