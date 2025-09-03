नवी मुंबईत प्लॅस्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर
वाशी, ता. ३ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. फेरीवाल्यांकडून ते सर्वाधिक प्रमाणात वितरित केले जात आहेत. स्वीट मार्ट, किरकोळ दुकानदार आणि भाजी विक्रेते यांमधून ग्राहकांना प्लॅस्टिक पिशव्यात वस्तू देण्यात येत आहेत. परिणामी, कचऱ्यातून काही काळ गायब झालेले प्लॅस्टिक पुन्हा शहरभर दिसू लागले आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील प्लॅस्टिक बंदीच्या उपाययोजनांबाबत प्रश्न निर्माण होत आहे.
राज्यात प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉल वस्तूंवर बंदी घालण्याचे आदेश मे २०१८ मध्ये राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आले. या अधिसूचनेनुसार महापालिकांना प्लास्टिकबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले गेले होते. त्यानंतर काही वर्षे नवी मुंबई महापालिकेकडून प्लॅस्टिक पिशव्या वापरणाऱ्या दुकानदारांवर नियमित कारवाई केली जात होती, मात्र आताही शहरभर प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू आहे.
विशेषतः भाजी विक्रेते आणि फेरीवाल्यांकडून ग्राहकांना पिशव्या दिल्या जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. काही विक्रेत्यांच्या मते, पिशवी दिली नाही तर ग्राहक इतर ठिकाणाहून माल घेऊन जातात. त्यामुळे आम्ही पिशवी देतो. प्लॅस्टिकबंदी लागू झाल्यानंतर सहा वर्षांनंतरही शहरातील काही ठिकाणी चोरट्या, तर काही ठिकाणी खुलेआम प्लॅस्टिकचा वापर सुरू आहे. एपीएमसी मार्केट, सेक्टरमधील भाजी मंडई, मासाळी मार्केटसह इतर व्यापारी केंद्रांमध्ये प्लॅस्टिक पिशव्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. सरकारने ५० मायक्रॉनवरील प्लॅस्टिक पिशव्यांना काही अटींवर परवानगी दिली असली तरी, काही व्यापारी कमी मायक्रॉनच्या पिशव्यांमधून धान्य, मसाले व इतर वस्तू विकत आहेत. विशेष म्हणजे, फक्त व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणे पुरेसे नाही; प्लॅस्टिक पिशवी वापरणाऱ्या ग्राहकांवरही दंड आकारणे आवश्यक आहे. नियम असल्यास आणि त्याचे पालन केल्यासच शहरभर प्लास्टिकबंदीचे उद्दीष्ट साध्य होऊ शकते.
पालिकेकडून नियमित कारवाई
स्थानीय रहिवासी सुरज भांडे यांनी सांगितले, प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने दुकानदारांवर तसेच ग्राहकांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्लॅस्टिक बंदी निष्प्रभ ठरेल आणि पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होईल. याबाबत उपआयुक्त डॉ. अजय गडदे यांनी सांगितले की, पालिकेकडून प्लॅस्टिक पिशव्या वापरणाऱ्या दुकानदारांवर नियमित कारवाई केली जात आहे. तसेच, नागरिकांनीही प्लॅस्टिक पिशवी घेणे टाळले पाहिजे आणि कागदी किंवा कापडी पिशव्यांचा वापर करावा, अशी जनजागृती महापालिकेकडून सुरू आहे.
