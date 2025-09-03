निवाराशेड अभावी प्रवाशांचे हाल
निवाराशेडअभावी प्रवाशांचे हाल
पालिकेच्या परिवहन सेवेच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी
जुईनगर, ता. ३ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील बस थांब्यांवर निवारा शेडचा अभाव असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. प्रवाशांना ऊन, वारा आणि पावसामध्ये बसची प्रतीक्षा करीत उभे राहावे लागते. विशेषतः विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच दैनंदिन बस प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना या गैरसोयीमुळे मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन सेवेअंतर्गत शेकडो बस मार्गावरून धावतात. यामध्ये अंतर्गत रस्त्यावर सर्वाधिक बस थांबे आहेत. याचा नवी मुंबईकरांना सर्वाधिक लाभ होतो. ठाणे, मुंबई, पनवेल अशा ठिकाणी जाण्यासाठी नवी मुंबई परिवहन सेवेचा लाभ घेतला जातो. मात्र मागील काही दिवसांपासून येथील बस थांबे सुविधेपासून वंचित असल्याने प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. नेरूळसह इतर नोड परिसरातही ही समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. नेरूळमधील नेरूळ गाव बांचोली मैदान, नेरूळ सेक्टर २८ येथील श्री गणेश सोसायटी तसेच इतर परिसरामध्ये सुरुवातीपासूनच बस निवारा शेड नसल्याने प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. या मार्गावरून सीवूड्स, बेलापूर आणि उलवे परिसरात प्रवास करणाऱ्या बस उपक्रमांक १८, २०, २२, १५ तसेच सीवूड्स सेक्टर ५० एनआरआयजवळून जाणारी बस क्रमांक ५०२ नेहमीच प्रवाशांनी भरून धावते. अशा परिस्थितीत बस निवारा शेड नसल्यामुळे प्रवाशांना उभे राहून बसची प्रतीक्षा करताना भरउन्हात थकवा सहन करावा लागतो, तर पावसाच्या दिवसांत भिजावे लागते.
...............
नवी मुंबई महापालिका ही एक श्रीमंत आणि विकसित शहर असून, येथे स्वतंत्र परिवहन सेवा कार्यरत असतानाही अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रवाशांच्या सुविधेसाठी निवारा शेड उभारण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांचा संताप वाढला असून, तातडीने या सुविधा देण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्तेही या मागणीला पाठिंबा देत आहेत. नेरूळमधील बांचोली मैदान सेक्टर २० आणि नेरूळ सेक्टर १० येथे प्रवाशांसाठी निवारा शेड निर्माण करून द्यावे, यासाठी नवी मुंबई परिवहन समितीचे माजी सभापती प्रदीप गवस यांनी नवी मुंबई परिवहन उपक्रमाशी पत्रव्यवहार केला असून, आवश्यक प्रयत्न सुरू केले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.