कल्याणमध्ये लज्जतदार मोदकांची मेजवानी
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : पारंपरिक उकडीच्या मोदकात अननस, सीताफळचे स्टफिंग, केळे व खोबरे गुळाचे मिश्रण बनवून बनवलेले मोदक, विड्याचे पान व गुलकंदाच्या फ्लेवरचा पान मसाला मोदक, मुखवास मोदक, आवळ्याचा वापर करून बनवलेले मोदक, तंदुरी मिसळ मोदक, नाचणी व सुकामेव्याचा मोदक यासह तळणीचे मोदक, विविध चॉकलेट, सुकामेव्याचे मोदक अशा विविध प्रकारच्या ३० हून अधिक प्रकारच्या मोदकांनी मोदकोत्सवाची रंगत वाढवली. सुभेदारवाडा कट्टा, कल्याण विकास फाउंडेशन, दी महिला सहकारी उद्योग मंदिराच्या वतीने आयोजित मोदकोत्सव स्पर्धेचे निमित्त होते.
कल्याण पश्चिमेतील पारनाका येथील अभिनव विद्यामंदिरात शनिवारी (ता. ३०) हा महोत्सव पार पडला. या स्पर्धेसाठी ७८ स्पर्धकांनी सहभाग घेतला असून त्यांनी विविध प्रकारचे मोदक सादर केले. उकडीचे मोदक आणि इतर मोदक या दोन गटांमध्ये ही स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेसाठी ठाणे जिल्ह्यातील व मुंबई परिसरातील स्पर्धक आलेले होते. तसेच या स्पर्धेसाठी २० ते ७५ वर्षांपर्यंतच्या महिलांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला होता.
इतर प्रकारच्या मोदक प्रकारात महेश गोंधळी (प्रथम), रिद्धी धुमाळ (द्वितीय), निरजा राव (तृतीय) विजेते ठरले. तर वृंदा राऊत आणि शैला महाजन यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिके देण्यात आली. उकडीच्या मोदक प्रकारांमध्ये भाविका गोंधळी (प्रथम), छाया रासने (द्वितीय), अनुराधा राऊत (तृतीय) विजेते ठरले. त्याचबरोबर मधुरा सावंत आणि दीपाली दळवी यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिक देण्यात आले. सेलिब्रिटी शेफ तुषार देशमुख, शेफ ओंकार पोतदार आणि आहारतज्ज्ञ स्नेहा गीते यांनी या स्पर्धेचे परीक्षण केले.
उखाणा स्पर्धा रंगतदार
त्याचबरोबर यंदा घेतलेली उखाणा स्पर्धा रंगतदार ठरली. त्यात मधुरा सावंत, अनुजा पिंपळखरे, संध्या देशमुख, शुभांगी भोसले आणि मीनल घोडके विजेते ठरले. वृंदा राऊत यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिकाने गौरविण्यात आले. पद्मा साठे आणि सुनीता मोराणकर यांनी या स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून काम पाहिले. या कार्यक्रमाप्रसंगी सुभेदारवाडा कट्ट्याचे खजिनदार अर्जुन पाटील, सदस्य संजय पांडे, कल्याण विकास फाउंडेशनच्या अध्यक्षा हेमलता पवार व इतर सदस्या, तसेच दी महिला सहकारी उद्योग मंदिर मर्यादित कल्याण या संस्थेच्या अध्यक्षा मेधा आघारकर आणि पदाधिकारी उपस्थित होत्या.
