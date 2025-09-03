मराठा आरक्षणाच्या यशानंतर कल्याणमध्ये जल्लोष
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाचदिवसीय उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणास मान्यता दिल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रासह कल्याणमध्येही जल्लोषाचे वातावरण होते. सरकारच्या हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील निर्णयामुळे मराठा समाजात आनंदाची लाट पसरली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सकल मराठा समाजाच्या वतीने पेढे वाटून, गुलाल उधळून आणि ढोल-ताशांच्या गजरात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. या वेळी अरविंद मोरे, सुभाष गायकवाड, श्याम आवारे, जितेंद्र पवार, प्रकाश जाधव, वर्षा कळके, सुरेखा जरांगे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या शांततामय आंदोलनाला मिळालेले हे यश मराठा समाजाच्या एकतेचे प्रतीक मानले जात आहे. आता हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे सुलभ होणार असून, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी नवीन दारे खुली झाली आहेत, असे मत नेते अरविंद मोरे यांनी व्यक्त केले.
