नवी मुंबईतील पदपथावर गॅरेजवाल्यांचे बस्तान
वाहतुकीला अडथळा; पादचाऱ्यांची गैरसोय
वाशी, ता. ३ (बातमीदार) : नवी मुंबईत गॅरेजवाल्यांनी शहरातील पदपथ आणि मोकळी मैदाने गिळंकृत केली आहेत, ज्यामुळे पादचाऱ्यांना आणि वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील विविध गॅरेज दुकाने अनधिकृत पद्धतीने चालवली जात आहेत. गॅरेजमध्ये दुरुस्तीसाठी येणारी चारचाकी तसेच दुचाकी वाहने रस्त्यावर किंवा पदपथावर उभी केली जातात. यामुळे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा मिळत नाही आणि वाहतुकीचादेखील बोजवारा उडत आहे.
नवी मुंबईला एक आधुनिक शहर म्हणून ओळखले जाते, तरीही शहरातील अनेक रस्ते, पदपथ आणि मोकळी मैदाने गॅरेजवाल्यांनी व्यापली आहेत. वाशी सेक्टर-१७, कोपरखैरणे, जुहूगाव, नेरूळ डी. वाय. पाटील समोर तसेच सेक्टर-१३, बेलापूर, घणसोली आणि पाम बीच मार्ग हे गॅरेजची मुख्य ठिकाणे आहेत. या ठिकाणी गॅरेजद्वारे वाहन दुरुस्ती करताना तेल, ग्रीस, उपकरणांचा आवाज आणि जोरजोराने गाणी लावली जातात. ज्यामुळे परिसराची शांतता भंग होते. गॅरेजमधील काही भंगार वाहने वर्षानुवर्षे रस्त्यालगतच पार्क केली जातात, ज्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. पालिका आणि वाहतूक पोलिसांनी अनेकदा कारवाई करून गॅरेज बंद केले तरी दुसऱ्या दिवशीच ती पुन्हा सुरू होतात. समस्येमुळे पादचाऱ्यांसाठी रस्त्याने चालणे धोकादायक झाले आहे. पदपथावर लोखंडी बेरियर्स बसवले आहेत, परंतु गॅरेजवाल्यांनी ते तोडून आपल्या दुकानास जागा मोकळी केली आहे. यामुळे रस्त्यावर चालणारे पादचारी आणि दुचाकीचालक सुरक्षित नाहीत. एपीएमसी परिसरात पाम बीच मार्गावर वाहतूक कोंडीही या गॅरेजमुळे निर्माण झाली आहे.
..................
रस्त्यावर तसेच पदथावर गॅरेजचालकांनी अतिक्रमण केलेले असल्यास त्यांच्यावर पालिकेकडून कारवाई करण्यात येत असते.
-डॉ. कैलास गायकवाड, उपआयुक्त अतिक्रमण नवी मुंबई महापलिका
