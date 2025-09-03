ग्रामविकासाचा १४ दिवस जागर
जिल्ह्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान
अलिबाग, ता. ३ (वार्ताहर)ः गावांचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे. याअतंर्गत प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून विशेष अभियान राबवण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागात विकासाच्या बहुतांश योजना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून राबवण्यात येतात. त्यामुळे कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. योजनांची प्रभावी, जलदगतीने अंमलबजावणी करून त्यांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवताना ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे, ग्रामपंचायतीमध्ये लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे, ग्रामीण नागरिकांना सुलभ रीतीने सेवा देणे, महाराष्ट्रातील थोर संत परंपरेचा सहभाग घेणे, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका, सामाजिक न्याय क्षेत्रांत सहभाग वाढवून पंचायतराज संस्था गतिमान करणे, या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. या अभियानात प्रत्येक तालुक्यात २० ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली असून, ग्रामपंचायतींकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.
-------------------------------------
कुरूळ येथे कार्यशाळा
- कोकण विभागीय आयुक्तांनी जिल्ह्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून अप्पर आयुक्त आस्थापनाची नियुक्ती केली आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी प्रत्येक तालुक्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या खातेप्रमुखांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
- पंचायत समिती स्तरावरावरील अधिकाऱ्यांची ग्रामपंचायत स्तरावर पालक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्ह्यातील सर्व सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरीय कार्यशाळा ८ सप्टेंबर रोजी कुरूळ येथे होणार आहे.
-----------------------------------
अभियानाची उद्दिष्टे
- लोकाभिमुख सक्षम पंचायत प्रशासन तयार करणे
- सक्षम पंचायत, स्वनिधी, विकास निधीस लोकवर्गणीतून पंचायतराज संस्थांना आर्थिक मदत
- जल समृद्ध, स्वच्छ, हरित गाव निर्माण
- मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण
- गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण
- उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय
- लोकसहभाग, श्रमदानातून लोकचळवळ
