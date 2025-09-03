बिमा कॉम्प्लेक्साच्या गणेश मिरवणुकीत भोले तांडवचं विशेष आकर्षण
बिमा कॉम्प्लेक्साच्या गणेश मिरवणुकीत भोले तांडवचं विशेष आकर्षण
पनवेल, ता. ३ (बातमीदार) ः पनवेलमधील महत्त्वाचे व मानाचा गणपती मंडळ असलेले भीमा कॉम्प्लेक्स सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ गणेशोत्सव काळातील वेगवेगळ्या उपक्रमामुळे परिसरामध्ये चर्चेत आहे. गणेशोत्सव मंडळाला दिले जाणारे सर्व पुरस्कार त्यांनी आपल्या नावे केले आहेत. यंदाच्या वर्षी या गणेशोत्सवामध्ये आधुनिक युगातील श्रावणबाळ हा जिवंत देखावा या मंडळांने गणेश भक्तांसाठी सादर केला आहे. तसेच आकर्षक मिरवणुकीसाठी ही या मंडळाचे नाव घेतले जाते.
पनवेलसह परिसरातील अनेक मंडळांनी आपल्या मंडळाच्या गणपतीला निरोप देण्यासाठी अनेक वाद्य पथकांना आमंत्रित केले आहे. मात्र, सध्या कळंबोली येथील प्रख्यात असलेल्या बिमा कॉम्प्लेक्स सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मिरवणुकीत भोले तांडव डमरू वादन पथकाचे विशेष आकर्षण ठरणार आहे. पनवेलसह वसाहतीमधून पाच, सात अशा सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणूक उत्साहात पार पडली. यामध्ये मात्र, पनवेलकरांसाठी बिमा कॉम्प्लेक्स सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळची मिरवणूक आकर्षणाचा विषय ठरणार असल्याची माहिती भोले तांडव डमरू वादन पथकाविषयी बिमा कॉम्प्लेक्स सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष रामदास शेवाळे यांनी दिली. या पथकाकडून भोले तांडव नृत्य सादर करून डमरू वादन करण्यात येत आहे. यामुळे मिरवणुकीत गणपतीच्या नामोच्चरासह भोलेंचा जयजयकार दिसून येणार आहे. डमरू वादन पथकातील कलाकार अंगाला भस्म लावून भोलेनाथांना प्रसन्न करण्यासाठी डमरू वादन करत तांडव नृत्य करणार आहेत. त्यामुळे हे डमरू वादन पाहण्यासाठी गणेश भक्तांना मोठी पर्वणी असणार अशी माहिती रामदास शेवाळे यांनी दिली.
....................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.