रेल्वे तिकीट प्रणाली व प्रवेश–निर्गम पद्धतीतील त्रुटी दुरुस्त करा!
कळवा, ता. ३ (बातमीदार) : सध्या अस्तित्वात असलेल्या रेल्वे तिकीट प्रणाली व प्रवेश-निर्गम पद्धतीमध्ये काही त्रुटी असल्यामुळे महसूल कमी होत आहे तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीनेही धोक्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे. मध्ये रेल्वेचे प्रवासी परतीचे तिकीट खरेदी करून दिवसभर स्थानक किंवा प्लॅटफॉर्मवर थांबू शकतात. यामुळे रेल्वेला महसूल तोटा होत असून, स्थानक परिसरात अनावश्यक गर्दी निर्माण होते व प्रामाणिक प्रवाशांना गैरसोय भोगावी लागते.
याच्या उलट मेट्रो रेल्वेमध्ये प्रगत तिकीट व गेट नियंत्रित प्रवेश-निर्गम पद्धती वापरली जाते. प्रवाशांनी निश्चित कालावधीत प्रवास सुरू करून संपवणे आवश्यक असते. त्यामुळे तिकिटाचा गैरवापर टळतो, गर्दी कमी होते व सुरक्षेतही वाढ होते. स्थानकांवर अशाच प्रकारच्या स्वयंचलित प्रवेश-निर्गम गेट बसवल्यास फायदे होतील. तिकिटाचा गैरवापर रोखला जाईल. सुरक्षेला बळकटी मिळेल. कारण प्रवेश फक्त प्रामाणिक प्रवाशांनाच मिळेल. रेल्वेला अतिरिक्त महसूल मिळेल. स्थानक परिसर व प्लॅटफॉर्मवरील अनावश्यक गर्दी कमी होईल. आपण या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करून मेट्रोसारखी प्रगत तिकीट व प्रवेश-निर्गम प्रणाली उपनगरी स्थानिक रेल्वे स्थानकांमध्ये लागू करण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत. त्यामुळे रेल्वे व प्रवाशांनाही त्याचा फायदा होईल, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष मधू कोटीयन, उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई यांनी मध्ये रेल्वे व्यवस्थापकांकडे केली आहे.
