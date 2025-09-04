गणपती विसर्जनात बँजोचा भाव
गणपती विसर्जनात बँजोला भाव
मंडळांची वाद्यासाठी धावाधाव
ठाणे शहर, ता. ४ (बातमीदार) : शहरात यंदा गणपती विसर्जनात पारंपरिक वाद्यांचा मोठा सहभाग पाहायला मिळाला. डीजेला बंदी असल्यामुळे बँजो आणि नाशिक ढोल पथकांना मोठी मागणी होती. गणपती आगमनापासून दीड, पाच आणि सात दिवसांच्या विसर्जनात बँजोचा आवाज ठाण्यात जोरात ऐकू आला. या सात दिवसांत वादकांनी कोट्यवधी रुपये कमावले. आता शनिवारी (ता. ६) १० दिवसांच्या गणेशमूर्त्यांचे विसर्जन होणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीसाठी बहुतांश मंडळांनी पथकांची आगाऊ बुकिंग केली असून, अनेक मंडळाकडून पथकांचा शोध घेतला जात आहे.
ठाणे पोलिस आयुक्तालयात गणपती उत्सवात पोलिसांकडून डीजेला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे गणपती आगमनाच्या मिरवणुका असो की विसर्जनाच्या कुठेही (अपवाद) डीजेचा दणदणाट ऐकायला मिळाला नाही. गणेशभक्तांनी (घरगुती आणि सार्वजनिक मंडळे) पारंपरिक वाद्याला पसंती देत गणपतीच्या आगमन आणि विसर्जनाच्या मिरवणूक काढल्या. या मिरवणुकांमध्ये ठाणे पोलिस आयुक्तालयात सर्वच ठिकाणी बँजो पथक आणि नाशिक ढोल बाजांचे वाद्य दिसून आले. घरगुती गणेशभक्तांनीदेखील या वाद्यांच्या तालात गणपती मिरवणूक काढल्या. त्यामुळे पारंपरिक वाद्य पथकांना मोठी मागणी असल्यामुळे पथकांची मोठी कमाई झाली.
गणपती मूर्तींच्या संख्येनुसार ठाण्यामध्ये वाद्य पथकांची मोठी कमतरता जाणवली. त्यामुळे अनेक पथकांना विसर्जनाच्या दोनपेक्षा अधिक ऑर्डर स्वीकाराव्या लागल्या; मात्र त्यासाठी वाद्य पथकांना वेळेचे नियोजन करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागली. मिरवणुकीत बेधुंद होऊन नाचणाऱ्या भक्तांमुळे गणेशमूर्ती घरापासून विसर्जन स्थळावर घेऊन जाण्यासाठी बराच वेळ लागला. त्यामुळे दुसऱ्या भाविकाची घेतलेली ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागत असल्याचे बँजो पथकाचे व्यवस्थापक सागर येडे यांनी सांगितले.
अल्बम गाण्यांना मागणी
मिरवणुकीत मराठी चित्रपटातील गाण्यांपेक्षा अल्बममधील गाण्यांची जास्त मागणी होती. त्यामध्ये भक्तिगीतांसह ताल धरायला लावणाऱ्या गाण्यांचा मोठा सहभाग होता. भक्तांकडून पालखी निघाली राजाची या गाण्याच्या मागणीनंतर सर्वाधिक मागणी गुलाबी साडीच्या अल्बम गाण्याची दिसून आली. या जोडीला पाखरा आझाद केला तुला आणि नखरे वाली गाण्यांची मोठी मागणी केली जात होती.
पथकाचे भाव :
बँजो पथक - १५ हजारांहून
नाशिक ढोलीबाजा - १० हजारांहून पुढे
ठाण्यात पथकांची शोधाशोध
अनेक मंडळांनी १० दिवसांच्या विसर्जनाकरिता वाद्य पथकांची आगाऊ बुकिंग केली आहे; मात्र आता अनेकांना वाद्य पथके मिळत नसल्यामुळे मंडळांकडून पथकांची शोधाशोध सुरू झाली आहे. आता वाद्य पथकांनीदेखील भाव वाढवले आहेत.
दीड, पाच आणि सात दिवसांचे गणपती गेल्यानंतर मंडळाच्या १० दिवसांच्या गणपती विसर्जनाकरिता वाद्य पथक सहज मिळेल, असे वाटत होते, परंतु विसर्जन दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेले असताना मंडळाला अद्याप वाद्य पथक मिळाले नाही. डीजे वाजवण्यास बंदी असल्यामुळे बेंजो, ढोली बाजावाद्याशिवाय गत्यंतर नाही. नृत्यासाठी लोकांकडूनही या वाद्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे त्याचा शोध घेत आहोत.
दीपक नंदू घरी, अध्यक्ष, साई दुर्गा मित्र मंडळ, वर्तकनगर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.