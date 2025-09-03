डोंबिवलीतील सोसायटी आवारात कचऱ्याचे ढीग
सोसायटी आवारात कचऱ्याचे ढीग
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ : कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे घनकचरा विभागाचे कर्मचारी मागील पाच ते सहा दिवसांपासून कचरा उचलण्यासाठी फिरकत नसल्याने डोंबिवली पूर्वेतील एमआयडीसी, मानपाडा रस्त्यावरील अनेक गृहसंकुलांच्या आवारात कचरा संकलन कुंड्या कचऱ्याने ओसंडून वाहत आहेत. कचरा कोठे ठेवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने सोसायटीतील कचरा उचलणारा कचरा संकलक कामगार घरातील कचरा उचलण्यासाठी येत नाही. त्यामुळे घरातही ओला, सुका कचरा पडून आहे, अशा तक्रारी रहिवाशांकडून करण्यात येत आहेत.
डोंबिवली एमआयडीसीतील आडबाजूचे रस्ते, काही मुख्य रस्त्यांवर, डोंबिवली पश्चिमला गणेशनगर भागातील रेल्वे मैदान परिसरात कचरावाहू वाहने कचरा उचलण्यासाठी येत नाहीत. ओला कचरा पावसामुळे भिजून खराब होत आहे, त्याला दुर्गंधी सुटत आहे. सोसायटी आवारात ओल्याबरोबर सुका कचराही पडून आहे. म्हणून रहिवाशांनी रात्रीच्या वेळेत कचरा आपल्या घर परिसरातील मोकळ्या जागा, कचराकुंडीच्या जागांच्या ठिकाणी, रेल्वे मैदान भागातील झाडाझुडपांच्या बुडाशी टाकला आहे. या कचऱ्यावर भटके श्वान झुंडीने येऊन कचरा विस्कटुन टाकतात. त्यामुळे ढिगाने असलेला कचरा परिसरात पसरतो.
गणेशोत्सवाच्या काळात शहराच्या विविध भागात कचऱ्याची समस्या निर्माण झाल्याने नागरिक, माजी नगरसेवक नाराजी व्यक्त करत आहेत. कल्याण डोंबिवली पालिकेने काही प्रभागांचा कचरा उचलण्याचा ठेका एका खासगी कंपनीला दिला आहे. या कंपनीच्या कचरा उचलण्याच्या कामाविषयी ठाकरे गटाचे डोंबिवली जिल्हाप्रमुख दीपेश ग्हात्रे यांनी अनेक वेळा पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. या ठेकेदार कंपनीचे काम योग्यरितीने होत नाही. त्यामुळे त्यांचा ठेका रद करण्याची मागणी जिल्हाप्रमुख म्हात्रे सातत्याने पालिकेकडे करत आहेत.
कामगार रजेवर
खासगी ठेकेदार कंपनी पालिकेचे सुमारे दोन हजार कामगार एकावेळी शहरात कार्यरत असताना कचऱ्याची समस्या शहरात निर्माण होतेच कशी. या कामावर कोणाचे नियंत्रण आहे की नाही, असे प्रश्न यनिमित्ताने म्हात्रे यांनी उपस्थित केले आहेत. गणेशोत्सवाुळे अनेक कामगार रजेवर आहेत. त्यामुळे कचरावाहन चालविण्यासाठी पुरेसे चालक, कामगार नाहीत. त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली असल्याची पालिकेत चर्चा आहे.
