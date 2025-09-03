पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नवीमुंबईत
‘बीएमसीटी’च्या दुसऱ्या टप्प्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज उद्घाटन
उरण, ता. ४ (वार्ताहर) : केंद्र सरकारच्या बंदर, नौकावहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या वतीने जेएन पोर्ट पीएसए मुंबई टर्मिनलच्या (बीएमसीटी) दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन गुरुवारी (ता. ४) दुपारी १२ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
एन पोर्ट पीएसए मुंबई टर्मिनलच्या (बीएमसीटी) दुसऱ्या टप्प्याच्या उद्घाटनाप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या कार्यक्रमात काय बोलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. जेएनपीएच्या बीएमसीटीच्या गेट नं.१६ जवळ हा कार्यक्रम होणार आहे. या उद्घाटनाप्रसंगी केंद्रीय बंदर आणि जलवाहतूक मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकूर, खासदार श्रीरंग बारणे, उरण विधानसभेचे आमदार महेश बालदी उपस्थित असणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत पोलिसांकडूनही सर्वत्र तपासणी केली जात आहे, तर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडूनही जय्यत तयारी सुरू केली आहे.
