एक्स्प्रेसवर विचित्र अपघात
टेम्पोच्या केबिनमधला प्रवासी ट्रेलरच्या खाली आल्याने ठार
खालापूर, ता. ३ (बातमीदार) : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर विचित्र अपघाताची घटना मंगळवारी (ता. २) पहाटे दोन वाजण्याच्या सुमारास घडली. अपघातात टेम्पोमध्ये बसलेले प्रवासी राजेंद्र भाऊसाहेब दोरे (वय ४९, राहणार परेल, मुंबई) हे टेम्पोच्या केबिनबाहेर पडून ट्रेलरच्या मागच्या चाकामध्ये आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी रात्री टेम्पो घेऊन शब्बीर जफर शेख (वय ५६, राहणार बिबवेवाडी, पुणे) हे मुंबईकडे जात होते. या वेळी ते बोरघाटात ढेकू गावाजवळ आले असता त्यांचे टेम्पोवरील नियंत्रण सुटल्याने त्यांनी समोरील ट्रेलरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत टेम्पोची समोरील काच फुटून टेम्पोमध्ये बसलेले प्रवासी राजेंद्र भाऊसाहेब दोरे पुढे फेकले गेले. यामध्ये ते पुढील ट्रेलरच्या मागच्या चाकामध्ये अडकल्याने गंभीर जखमी होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच खोपोली पोलिस, बोरघाट पोलिस आयआरबी पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी अपघातग्रस्त वाहन बाजूला करीत या मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवली.
