आयात कर रद्द केल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन
मनोर, ता. ३ (बातमीदार) : केंद्र सरकारने कापसावरील आयात कर रद्द केल्याने देशातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ किसान सभेच्या वतीने मनोरमध्ये बुधवारी (ता. ३) निषेध आंदोलन करण्यात आले.
मनोर ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या परिसरात आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास जमलेल्या किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो असलेले फलक घेऊन जोरदार घोषणाबाजी करीत निषेध व्यक्त केला. आंदोलकांना मनोर पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. पोलिस ठाण्यात नेल्यानंतर काही वेळाने आंदोलकांना सोडून देण्यात आले. अमेरिकेच्या दबावाखाली आलेल्या केंद्र सरकारने विदेशी शेतमालावर कर कमी किंवा रद्द करण्याचे धोरण राबवल्यामुळे दूध, सोयाबीन, गहू, मका, तसेच इतर उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर संकट आल्याचा दावा किसान सभेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
ट्रम्प यांनी भारतात उत्पादित मालावर ५० टक्के कर लादल्याचा मोठा फटका शेतकरी आणि उद्योजकांना बसला आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ संयुक्त किसान मोर्चाने देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. किसान सभेचे जिल्हा कमिटी सदस्य हर्षल लोखंडे आणि तालुका सचिव संजय वनशे यांच्या नेतृत्वाखाली अशोक तांबडा, सदु गुणगुणे, केशव भुयाळ, संदीप भुयाळ, किसान सभेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी भाग घेतला होता.
