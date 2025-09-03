दुचाकीस्वाराचा उड्डाणपुलावरून पडून मृत्यू
दुचाकीस्वाराचा उड्डाणपुलावरून पडून मृत्यू
भिवंडीत दोन भरधाव कारचा अपघात
भिवंडी, ता. ३ (वार्ताहर) : शहरातील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे हा उड्डाणपूल अपघातांचा हॉटस्पॉट ठरत आहे. या उड्डाणपुलावर दोन भरधाव कारच्या धडकेत पाठीमागून येणारा दुचाकीस्वार उड्डाणपुलावरून थेट खाली रस्त्यावर पडल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी (ता. ३) सायंकाळी साडेचार वाजताच्या सुमारास घडली. राहुल दादाराम तरे (वय ३२) असे दुचाकीस्वाराचे नाव असून, यामध्ये कारचालक अब्दुल्ला मोहम्मद इलियास अन्सारी हा गंभीर जखमी झाला आहे.
भिवंडीहून कल्याणच्या दिशेने अब्दुल्ला मोहम्मद इलियास अन्सारी हा भरधाव कारने चालला होता. भादवड येथील अरिहंत सिटीसमोर त्याची कार आली असता त्याने समोरून येणाऱ्या कारला जोरदार धडक दिली. यामध्ये अब्दुल्ला गंभीर जखमी झाला, तर समोरील कारमधील चालक एअर बॅग उघडल्याने बचावला असून, त्याला किरकोळ मार लागला आहे. या अपघातात अब्दुल्लाच्या कारने जागेवरच वळसा घेतल्याने पाठीमागून वेगाने येणाऱ्या राहुलच्या दुचाकीची धडक या कारला बसली. या धडकेत राहुल हा थेट उड्डाणपुलावरून ५० फूट खालील रस्त्यावर फेकला गेला. ज्यामध्ये राहुलचा जागेवरच मृत्यू झाला. या उड्डाणपुलावर यापूर्वी ही अपघात झाल्याने उड्डाणपुलावरून थेट रस्त्यावर पडून झालेल्या अपघातात तीन जणांचा बळी गेला आहे. या पुलावरील अरुंद रस्ता व दुभाजक नसल्याने या मार्गावर नेहमीच अपघाताच्या घटना घडत असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात अपघाती घटनेची नोंद घेतली जात आहे, तर राहुलच्या मृत्यूमुळे तो राहत असलेल्या अंजूर गावात शोककळा पसरली आहे.
