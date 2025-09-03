मराठ्यांचा न्याय भटक्या विमुक्तांना कधी?
हैदराबाद गॅझेटनुसार आदिवासी दर्जाची मागणी
मुंबई, ता. ३ : हैदराबाद गॅझेटनुसार राज्यातील भटक्या विमुक्त जाती या आदिवासी गणल्या जातात. या गॅझेटचा आधार घेत मराठ्यांना कुणबी केले जाणार असेल, तर आम्हालाही आदिवासी असल्याचे दाखले द्या आणि त्यात गणना करा, अशी मागणी राज्यातील भटक्या विमुक्त जमातीतील तज्ज्ञांनी केली आहे. ओबीसीमध्ये मराठा आल्याने राज्यातील भटक्या विमुक्तांना कधीही राजकीय लाभ मिळणार नाहीत, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यात भटक्या विमुक्त जाती-जमाती या ओबीसीमध्ये गणल्या जातात. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात त्या आदिवासीत येतात. हैदराबाद गॅझेटमध्ये राज्यातील सर्व भटके-विमुक्तांची आदिवासी म्हणून नोंद आहे. इंग्रजांच्या काळात सामाजिक न्यायासासाठी विकास योजना राबविल्या जात होत्या. इंग्रज सरकारकडून स्वतंत्र आर्थिक निधीची तरतूद केली जात असे. शिवाय मानधनही मिळत होते; मात्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर ओबीसीमध्ये समावेश करून टाकून आमचे मोठे नुकसान केले. आता मराठ्यांना दिलेला न्याय भटक्या विमुक्तांनाही दिला जावा, अशी मागणी ‘उचल्या’कार लक्ष्मण गायकवाड यांनी केली.
राज्यातील सर्व भटके विमुक्त हे मूळचे आंध्र आणि कर्नाटकातील आहेत. त्यांच्या भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारे ते सिद्ध होते. त्यांना त्या राज्यात आणि विशेषत: हैदराबाद गॅझेटनुसार आदिवासींमध्ये गणना करून त्यांना तसे दाखले द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली. मुळात राज्यात भटके विमुक्तांच्या विविध जातींना ते आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकले नसल्याने अजूनही राजकीय आरक्षण मिळत नसल्याची खंत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली.
मराठा ओबीसींमध्ये आले तर आम्ही भटक्या विमुक्तांनी प्रतिनिधित्व करण्याची शक्यता संपेल. त्यामुळे सरकारने हैदराबाद गॅझेट थांबवून भटक्या विमुक्तांच्या राजकीय आरक्षणाचे संरक्षण करावे.
- ॲड. अरुण जाधव, राज्य समन्वयक, भटके विमुक्त समिती
मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश झाल्याने आम्हाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय आरक्षण कधीही मिळणार नाही. यामुळे आमची हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर आदिवासींमध्ये गणना करावी.
- मच्छिंद्र भोसले, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भटके विमुक्त जाती संघ
हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला सरकारकडून न्याय दिला जात असेल, तर त्याच आधारावर भटक्या विमुक्तांनाही आदिवासी म्हणून न्याय मिळायला हवा.
- लक्ष्मण गायकवाड, ज्येष्ठ साहित्यिक, भटक्या विमुक्तांचे नेते
