वाघाडी भीमबांधजवळ पाण्यात बुडून एकाचा मृत्यू
शोधमोहिमेदरम्यान आढळला दुसरा मृतदेह
कासा, ता. ३ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील पर्यटनस्थळ असलेल्या भीमबांध येथे खाणिव गावातील शांताराम चौरे (वय ६२) यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी घडली, तर दुसरीकडे सारणी नदीत बबल्या लाडवी याचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
खाणिव गावातील घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी तत्काळ शांताराम यांची शोधमोहीम हाती घेतली; मात्र सूर्या नदीत कवडास धरणातून पाण्याचा विसर्ग केल्याने या शोधमोहिमेस अडथळा येत होता. अखेर (ता. ३) बुधवारी दुपारी पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर भीमबांध परिसरात शांताराम यांचा मृतदेह आढळून आला. शांताराम यांच्या शोधमोहिमेदरम्यान सारणी नदी परिसरात बबल्या लाडवी याचाही मृतदेह आढळून आला. एकाच दिवशी दोन मृतदेह आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, शांताराम हे वाघाडी येथील नातेवाइकांकडे गौरी-गणपतीच्या सणानिमित्त आले होते. अंघोळीसाठी भीमबांध परिसरात गेल्यावर पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात ते वाहून गेले. भीमबांध परिसर धोकादायक असल्यामुळे येथे यापूर्वीही अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. या ठिकाणी ग्रामपंचायतीने इशारा फलक लावलेले असले तरी पर्यटक पाण्यात उतरत असल्याचे वाघाडीचे सरपंच प्रशांत सातवी यांनी सांगितले. या दोन्ही घटनांची नोंद पोलिसांत करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.
