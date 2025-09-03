लंडनमध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र’
लंडनमध्ये ‘मराठी भाषा केंद्र’
महाराष्ट्र मंडळाची इमारत ताब्यात घेणार
मुंबई, ता. ३ : राज्य सरकार मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी आणि जागतिक स्तरावर मराठी ओळख दृढ करण्यासाठी लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाची इमारत ताब्यात घेण्यात येणार असून, त्या ठिकाणी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र’ स्थापन होणार असल्याची माहिती मराठी भाषा व उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.
लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाची इमारत ९९ वर्षांच्या करार तत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी सरकारकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पाच कोटी रुपयांचा धनादेश महाराष्ट्र मंडळ लंडनचे ट्रस्टी वैभव खांडगे यांच्याकडे सह्याद्री अतिथिगृह येथे सुपूर्द करण्यात आला.
मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, की लंडनमध्ये महात्मा गांधीजी यांचे वैयक्तिक सचिव डॉ. एन. सी. केळकर यांनी महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना केली होती. या मंडळाची इमारत लिलावाद्वारे महाराष्ट्र सरकारने पाच कोटी रुपयांना विकत घेतली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग आणि बृहन्महाराष्ट्र मंडळ, लंडन यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार होणार आहे. या इमारतीचे नाव ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी केंद्र’ असे ठेवले जाणार असून, हे केंद्र जगभरातील मराठी भाषकांसाठी सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्याचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. या केंद्रामधून मराठी भाषेच्या अभ्यासक्रमाची आखणी, प्रशिक्षण केंद्र, शिष्यवृत्ती योजना तसेच कला, संस्कृती, पर्यटन, व्यापार आणि कौशल्य विकासाशी निगडित विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. शिवाय जगभरातील विद्यापीठांशी सहयोग साधून मराठी भाषेचा प्रचार वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पुढील काळात लंडनमध्ये विश्व मराठी संमेलन घेण्याचा विचारदेखील शासनाकडून करण्यात येत आहे.
...
एक लाख मराठी बांधवांना फायदा!
या निर्णयामुळे लंडनमध्ये राहणाऱ्या सुमारे एक लाख मराठी बांधवांना मराठी शिकण्यासाठी आणि संस्कृतीशी जोडलेले राहण्यासाठी मोठा फायदा होणार असल्याचे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.