मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची प्रभाग रचना प्रसिद्ध
मिरा-भाईंदर महापालिकेची प्रभागरचना प्रसिद्ध
हरकती व सूचना नोंदविण्याचे आवाहन
भाईंदर, ता. ३ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या प्रभाग रचनेला निवडणूक आयोगाने बुधवारी (ता. ३) मान्यता दिली. या प्रभागरचनेवर हरकती सूचना मागविण्यासाठी वेळापत्रक बुधवारी (ता. ३) रात्रीच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत या प्रभागरचनेवर हरकती नोंदवण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी पालिकेने प्रभागरचना तयार करून ती राज्य सरकारच्या माध्यमातून अंतिम मान्यतेसाठी निवडणूक आयोगाकडे सादर केली होती. या प्रभागरचनेला आयोगाने बुधवारी मान्यता दिली. त्यानंतर आत ही प्रभागरचना हरकती व सूचना मागविण्यासाठी महापालिका मुख्यालय, सर्व प्रभाग कार्यालये गुरुवारपासून (ता. ४) ठेवण्यात येणार आहे. तसेच ती महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही पाहता येणार आहे. राजकीय पक्ष त्याचप्रमाणे अन्य संबंधितांना त्यावर येत्या १५ सप्टेंबरला दुपारी तीन वाजेपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येणार आहेत.
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी २०११ची लोकसंख्या गृहित धरली जाणार असून चार सदस्यीय प्रभाग प्रद्धती व नगरसेवकांची संख्या पूर्वीप्रमाणेच ९५ एवढीच असणार आहे. गेल्या वेळच्या प्रभाग पद्धतीत २४ पैकी २३ प्रभाग चार सदस्यीय व एक प्रभाग तीन सदस्यांचा होता. तीन सदस्यांचा प्रभाग उत्तन भागात होता. या वेळीदेखील हीच रचना कायम राहाणार आहे. आता नव्या प्रभागरचनेत आधीच्या प्रभागरचनेपेक्षा काय बदल करण्यात आले आहेत, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.