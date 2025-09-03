सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच - उच्च न्यायालय
सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांतच करण्याचे उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ३) स्पष्ट केले. मूर्ती विसर्जनामुळे कोणतेही जलस्रोत प्रदूषित होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिले.
पर्यावरणपूरक मातीच्या मूर्तीही कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित करण्याचे आदेश महापालिका आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) दिले आहेत. त्याबाबतच्या महापालिकेने २६ ऑगस्टला प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाला, सीपीसीबीच्या पत्राला मलबार हिल येथील संजय शिर्के यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, पर्यावरणपूरक मूर्तींचे बाणगंगा येथे विसर्जन करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या जुलै महिन्याच्या आदेशाचा दाखला देत सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावांतच विसर्जन करण्याचे खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, महापालिका आणि सीपीसीबीचा आदेश नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांसह २४ जुलैच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि राज्य सरकारने १ ऑगस्टला प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे.
नियमावलीचे पालन होत नाही!
कृत्रिम तलावात पीओपी मूर्तींचे चुकीच्या पद्धतीने विसर्जन सुरू असल्याचा आणि नागरिकांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टने अंतरिम अर्जाद्वारे केला होता. पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याचा दावा ट्रस्टने केला. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र याचिकेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करण्याची सूचना करून न्यायालयाने ट्रस्टची याचिका फेटाळून लावली.
