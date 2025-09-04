अभिलाषा पार्क परिसर पथदिव्यांनी उजळला
अभिलाषा पार्क परिसर पथदिव्यांनी उजळला
टिटवाळा, ता. ४ (वार्ताहर) : टिटवाळा रेल्वे फाटक ते अभिलाषा पार्क परिसरातील पथदिवे नव्याने बसवले गेले असून, याचे उद्घाटन माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. ३) संध्याकाळी ६ वाजता पार पडले. यामुळे माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत यांच्या अथक प्रयत्नांना यश आले. २०१५ मध्ये मंजूर झालेले डी. पी. रस्ता असूनही या परिसरात पथदिवे नव्याने बसवले गेले नव्हते, ज्यामुळे नागरिकांना अंधारात अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
सरनोबत यांनी प्रशासनाकडे वारंवार मागणी केली, पण काम पुढे सरकत नव्हते. तेव्हा त्यांनी पालिकेला एक उपयुक्त पर्याय सुचविला; कल्याण परिसरातील जुने पथदिवे काढून टिटवाळा रेल्वे फाटक ते अभिलाषा पार्क येथे बसवले गेले. यामुळे पालिकेचा मोठा खर्च वाचला आणि काम वेळेत पूर्ण झाले. या नव्या पथदिव्यांमुळे अंदाजे ३० लाख रुपये खर्च झाला, परंतु सरनोबत यांच्या कल्पकतेमुळे पालिकेने तब्बल ३० लाख रुपये वाचवले. स्थानिक नागरिकांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले असून, सरनोबत यांच्या कार्यशैलीचे कौतुक केले आहे. या कार्यक्रमात भाजपचे पदाधिकारी परेश गुजरे, शक्तीवान भोईर, वसंतदादा भोय, नवनाथ सुतार आणि अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.