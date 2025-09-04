पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात मेळा गणपती विसर्जन
पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात मेळा गणपती विसर्जन
कल्याण ता. ४ (वार्ताहर) : सव्वाशे वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या मेळा गणपतींचे परंपरेनुसार बुधवारी (ता. ३) उत्साहात विसर्जन झाले. भाद्रपद महिन्यातील गणेश चतुर्थीपासून एकादशीपर्यंत मेळा गणपतींची स्थापना होते आणि त्यांचा उत्सव साजरा केला जातो. एकादशीला वाजत-गाजत मेळा गणपतींचे विसर्जन केले जाते. या मिरवणुकीत आचार्य अत्रे रंगमंदिरापासून तेली मंडळी, वैश्य समाज मंडळ, धनगर समाज मंडळ, शाहू छत्रपती गणेशोत्सव मंडळ, नवजीवन गणेशोत्सव मंडळ, उदय गणेश मंडळ, बाल गणेश मंडळ, बच्चीराम तेली गणेश मंडळ, कुंभारवाडा गणेश मंडळ, गुजराती समाज मंडळ, हनुमान प्रासादिक गणेशोत्सव मंडळ, गजानन प्रासादिक मंडळ अशा १२ गणपतींचा सहभाग असतो. या मिरवणुका ढोल-ताशांच्या गजरात ठरवलेल्या मार्गाने गणेश घाटावर पोहोचतात.
पारंपरिक वाद्यांचा उत्साहवर्धक आवाज आणि लोकांचे जल्लोष यामुळे मिरवणूक आनंददायी बनते. यंदा पोलिस बंदोबस्त अधिक मजबूत होता. पोलिस परिमंडळ ३ चे पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे, केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त कल्याणजी घेटे यांनीही या मिरवणुकीत ढोल वादन करत गणेशोत्सवाचा आनंद घेतला. या परंपरेने लोकांना एकत्र आणले असून, पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर विसर्जनाचे वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण होते. लोकांनीही या मेळा गणपती विसर्जनाचा आनंद घेतला आणि भविष्यातही अशीच परंपरा कायम ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.