मेट्रोच्या कामामुळे रस्त्यावरच पार्किंग
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ४ : कल्याण-शिळ रोडवर सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पामुळे वाहनचालकांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. कामासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पत्र्याचे आडोसे टाकून दोन मार्गिका पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, वाहनांची गर्दी एकाच मार्गिकेतून वाहत असल्याने ठिकठिकाणी तासंतास अडथळे निर्माण होत आहेत. वाहतूक कोंडीचा मोठा त्रास वाहनचालकांना सहन करावा लागत आहे. एका मार्गिकेतून दुसऱ्या मार्गिकेवर जाण्यासाठी चौकात तसेच काही महत्त्वाच्या ठिकाणी जागा सोडण्यात आल्या आहेत; मात्र काही ठिकाणी चालकांनी कळस केला असून, त्या ठिकाणी वाहने पार्क करत आहेत. इतर वाहनचालकांसाठी ते डोकेदुखी ठरत असून, यामुळेदेखील कोंडीत भर पडत आहे.
रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत सुरू रहावी यासाठी चौकात तसेच काही महत्त्वाच्या ठिकाणी जसे की पेट्रोल पंप, गावांच्या मोजक्या हद्दी अशा ठिकाणी वाहनांना या मार्गावरून त्या मार्गावर वळसा घेण्यासाठी जागा सोडण्यात आली आहे, मात्र काही वाहनचालकांनी तर कळसच केला असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या ठिकाणी अवजड वाहनचालक आपली वाहने उभी करून ठेवत आहेत. रस्त्याच्या बाजूला वाहने पार्क करण्यासाठी जागा नसल्याने रस्त्याच्या मध्ये ही वाहने उभी केली जात आहेत. यामध्ये मेट्रो कामाच्या साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचादेखील समावेश आहे.
वाहनचालकांना वाहने या मार्गावरून दुसऱ्या मार्गावर जाण्यासाठी कमी जागा मिळते. त्यातही त्या वाहनांना वळसा घालून जावे लागत आहे. मोठे वाहन आल्यास त्यांना मार्ग काढण्यासाठी तर जागा मिळत नसल्याने ते वाहन तेथून निघे पर्यंत पाठीमागे इतर वाहनांच्या रांगा लागतात. कार्यालयीन वेळेत आणि शाळा-कॉलेज सुटण्याच्या वेळी कोंडी अधिक गंभीर होते. वाहनांना पुढे जाण्यासाठी तासभर थांबावे लागते. बस, ऑटो आणि खाजगी वाहनांच्या रांगा लांबच लांब लागत आहेत.
काम चालू असल्यामुळे अडचण आहेच; पण पार्किंगमुळे संपूर्ण रस्ता अडतो. येथून जवळच वाहतूक पोलिस वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करताना दिसतात. मग त्यांना रस्त्यावर तसेच रस्त्याच्या मध्येच बेकायदा पार्क केलेली वाहने दिसत नाहीत का? या वाहनांवर कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
मेट्रो प्रकल्पाची सद्यस्थिती
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पत्रे टाकून दोन लेन बंद.
काम सुरू असल्याने वाहतुकीसाठी फक्त एकच मार्गिका खुली.
ठिकठिकाणी वाहनांना वळण्यासाठी जागा ठेवण्यात आली आहे.
पार्किंगची समस्या
अनेक चालकांनी बेकायदा रस्त्यावरच (मध्यभागी) पार्किंग केली आहे. मेट्रोसाठी वापरली जाणारी वाहनेही यामध्ये सामील आहेत. यामुळे वाहतुकीला अडथळा आणि अडथळ्यामुळे अधिक कोंडी.
वाहतुकीवर परिणाम
वाहनचालक आणि प्रवाशांना प्रचंड त्रास.
शाळा-कॉलेज व कार्यालय वेळेत वाहतूक पूर्ण ठप्प.
वाहनांच्या तासंतास रांगा.
प्रशासन, वाहतूक पोलिसांची भूमिका :
वाहतूक पोलिस नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करताना दिसतात.
पण मध्यभागी पार्क केलेली वाहने दुर्लक्षित.
नागरिकांचा संताप :
प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह.
पार्किंगवर त्वरित कठोर कारवाईची मागणी.
मेट्रो काम चालू असले तरी गैरशिस्त व बेकायदेशीर वर्तन थांबायला हवे.
