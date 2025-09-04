तिने दोन्ही मुलींना मायेचा आधार दिला.
खडतर परिस्थितीत मायेचा आधार
मैनाबाई पारधीकडून बहिणीच्या मुलांचे संगोपन
खारघर, ता. ४ (बातमीदार)ः अनाथ मुलींचे संगोपन करून त्यांना सांभाळणाऱ्या अनाथांची माय म्हणून सिंधुताई सपकाळ यांचे नाव आवर्जून घेतले जाते, पण सिंधुताईंसारख्या अनेक माता आजही खेडेगाव, आदिवासी पाड्यात दिसून येतात. खारघर परिसरातील डोंगरदऱ्यांत राहणाऱ्या मैनाबाई पारधी यांनीदेखील घरची बेताची परिस्थिती असताना बहिणीच्या निधनानंतर अनाथ झालेल्या दोन्ही मुलींचे संगोपन केले आहे.
खारघर डोंगरावर वास्तव्यास असलेल्या मैनाबाई पारधी यांनी वयाची साठी पार केली आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी आजारपणामुळे तिच्या बहिणीसह तिच्या पतीचे निधन झाले. निरगुडे दाम्पत्यास रेणुका, बारकू अशा दोन मुली होत्या. डोक्यावर ना आईच्या मायेचा हात, ना पितृछत्र होते. अशा परिस्थितीत हातावर पोट असलेल्या मैनाबाईंनी स्वतःचा मुलगा आणि मुलगी असताना निरगुडे कुटुंबातील दोन्ही मुलींच्या संगोपनाची जबाबदारी स्वीकारली. उत्पनाचा कोणताही आधार नसताना, मिळेल ते काम त्यांनी केले. लाकूड फाटा गोळा करून दोन्ही अनाथ मुलींचे विवाह लावून दिले. सध्या मैनाबाई यांचा मुलगा भुऱ्या पारधी नोकरी करत असून, कुटुंबाला हातभार लावत आहे.
--------------------------------------------
मुलांच्या हौसमौजेसाठी अपार कष्ट
मैनाबाई यांच्याकडे उत्पनाचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे खारघरच्या डोंगरदऱ्यांमध्ये पावसाळ्यात येणाऱ्या रानभाज्या, लाकूड फाटा डोक्यावर घेऊन तीन ते चार किलोमीटर लांब असलेल्या बेलापूर, दिवाळे, शिरवणे गावात विक्री करत. अपार कष्टांच्या जोरांवर मुलांचे संगोपन करून मैनाबाई यांनी स्वतःच्या मुलांसोबत बहिणीच्या मुलीला सण उत्सवात चोळी बांगडी खेरदी करून त्यांची हौसमौज केली आहे.
