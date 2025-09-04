आगमन आणि विसर्जनही खड्ड्यांतून...
वसई, ता. ४ (बातमीदार) : गणेशोत्सवापूर्वी खड्डे बुजवले जाणार, असा दावा महापालिकेच्या प्रशासनाने केला होता. तसेच लोकप्रतिनिधींनीदेखील पालिका कार्यालयांना भेटी देऊन तत्काळ रस्ते दुरुस्त करण्याची मागणी केली, मात्र वसई-विरार शहरात सणासुदीत खड्डे आपले डोके वर काढत आहेत. गणरायांचे आगमन आणि विसर्जनही खड्ड्यांतून झाले आहे. त्यामुळे गणेशभक्तांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
गणेशाच्या आगमन मिरवणुकीला नादुरुस्त रस्त्यांमुळे भाविकांना चांगलाच मनस्ताप करावा लागला. त्यानंतर महापालिकेने काही रस्त्यांचे काम करण्यास सुरुवात केली, परंतु हे काम पूर्ण झाले नाही. दुरुस्त केलेल्या मार्गावर पुन्हा खड्ड्यांचे विघ्न येऊन ठेपले असल्याचे दिसून येत आहे. शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे चालकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे चालकवर्गाकडून संताप व्यक्त होत आहे.
