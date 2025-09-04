...तर आम्हीही आझाद मैदानात ठाण मांडू
धारावी बचाव आंदोलनाचा इशारा
धारावी, ता. ४ (बातमीदार) : धारावीतील सर्वच पात्र-अपात्र झोपडपट्टीवासीयांना धारावीतच घरे द्यावीत, व्यावसायिकांना सध्याच्या जागेएवढीच जागा द्यावी, पालिका वसाहतीत ३५० चौ.फू.मध्ये राहणाऱ्यांना ७५० चौ.फू.ची घरे द्या, कुंभारबांधवांना त्यांच्या व्यवसायाप्रमाणे जागा मिळावी, धारावीतील कोळीवाड्याचे सीमांकन करा, या असंख्य मागण्या अदाणी कंपनी आणि राज्य सरकारने अजूनही लोंबकळत ठेवल्या आहेत. या मागण्या मान्य करा अन्यथा आम्हालाही मराठा आरक्षण आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याप्रमाणे आझाद मैदानावर येऊन ठाण मांडावे लागेल, असा इशारा धारावी बचाव आंदोलन या संघटनेचे प्रमुख नेते, माजी आमदार बाबुराव माने यांनी दिला आहे.
धारावी बचाव आंदोलनतर्फे लवकरच धारावी जोडो तिरंगा यात्रा काढण्यात येणार असून, या पार्श्वभूमीवर बाबुराव माने बोलत होते. माने पुढे म्हणाले, पुनर्वसन प्रकल्पात विकसकाला जो भूखंड मिळतो, त्यावरच विकसकाला रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे लागते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात अदाणी कंपनीला धारावीतील ६०० एकर जमीन मिळाली आहे. त्याचबरोबर धारावीबाहेर कुर्ला मदर डेअरी, देवनार, गोवंडी, मुलुंडचा डम्पिंग ग्राउंड आदी बाहेरचे भूखंड अदाणीला दिलेले आहेत. पुनर्वसन प्रकल्पात हे असे प्रथमच घडत आहे. अदाणीला भरभरून मिळत आहे, पण धारावीकरांच्या मागण्या लोंबकळत ठेवल्याने आपणही आझाद मैदानात जाऊन ठाण मांडावे, अशी मानसिकता आता धारावीकरांची होऊ लागल्याचे बाबुराव माने यांनी स्पष्ट केले.
पुनर्विकास प्रकल्पात हिंदू स्मशानभूमी, मुस्लिम कब्रस्तान यांना प्रत्येकी चार एकर जागा देऊन सध्याच्या स्मशानभूमींचा विस्तार करावा, ख्रिश्चन बांधवांसाठी नवीन स्मशानभूमी उभारण्यात यावी, धारावीतील व्यावसायिकांसाठी ‘औद्योगिक केंद्र’ तयार करावे, अशी मागणीही बाबुराव माने यांनी केली आहे.
