मुरूड किनाऱ्यावर पीओपीच्या मुर्तींचे पुनर्विसर्जन
मुरूड किनाऱ्यावर पीओपीच्या मूर्तींचे पुनर्विसर्जन
डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचा पुढाकार
मुरूड, ता. ४ (बातमीदार) : गणेशोत्सव आणि गौरी पूजनानंतर मुरूड तालुक्यात गौरी-गणपतींचे विसर्जन उत्साहात पार पडले. तथापि, विसर्जनानंतर दुसऱ्याच दिवशी समुद्रकिनाऱ्यावर तब्बल २०० हून अधिक प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या गणेशमूर्ती वाहून आल्याने पर्यावरण संवेदनशीलतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. या वेळी डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या सदस्यांनी पुढाकार घेत या मूर्तींचे पुनर्विसर्जन केले.
विसर्जनाच्या दुसऱ्या दिवशी डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचे सुमारे ४० श्री सदस्य सकाळी ६ वाजताच किनाऱ्यावर दाखल झाले होते. येणाऱ्या पर्यटकांना भग्न मूर्ती दिसू नयेत आणि मूर्तींचे पावित्र्य अबाधित राहावे, यासाठी सदस्यांनी संपूर्ण किनारा स्वच्छ केला. त्यानंतर बोटींच्या सहाय्याने मूर्ती पुन्हा खोल समुद्रात विसर्जित करण्यात आल्या. दरवर्षी प्रतिष्ठानतर्फे ही मोहीम राबवली जाते आणि यंदाही हे काम उत्कृष्टरीत्या पूर्ण करण्यात आले. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, हे कार्य केवळ स्वच्छतेपुरते नाही, तर गणेशमूर्तींच्या पवित्रतेचे जतन करण्यासाठीदेखील महत्त्वाचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पीओपीच्या मूर्ती पर्यावरणासाठी मोठा धोका निर्माण करतात. समुद्रात त्यांचे विघटन होत नाही, ज्यामुळे जलप्रदूषण वाढते आणि सागरी जीवसृष्टीवर परिणाम होतो. याबाबत जनजागृती होऊनही अद्याप अनेक मंडळे व घरगुती गणेशभक्त पीओपीच्या मूर्तींची निवड करतात, तर गणेशभक्तांच्या म्हणण्यानुसार शाडूच्या मूर्तींच्या तुलनेत पीओपीच्या मूर्ती स्वस्त आणि सहज उपलब्ध असतात, त्यामुळे अनेकजण त्यांचा पर्याय निवडतात, परंतु पर्यावरण संवर्धनासाठी सुशिक्षित लोकांनी पुढाकार घेऊन शाडूच्या मूर्तींचा वापर करणे अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिष्ठानतर्फे आवाहन करण्यात आले.
