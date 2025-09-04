मिरा-भाईंदरमध्ये प्रभागरचना कामय
भाईंदर, ता. ४ (बातमीदार) : निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर मिरा-भाईंदर महापालिकेची प्रभागरचना बुधवारी रात्री (ता. ३) प्रसिद्ध करण्यात आली, मात्र नव्याने करण्यात आलेली प्रभागरचना २०१७ नुसारच असून, त्यांच्या हद्दीत कोणतेही बदल करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे माजी नगरसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते, मात्र प्रभागरचनेसाठी २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहीत धरण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या होत्या. तसेच ९५ या सदस्यसंख्येतही कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. नवीन प्रभागरचना २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीप्रमाणेच असून, प्रभागांची हद्द कायम आहे. महापालिका मुख्यालयात, तसेच प्रभाग कार्यालयांमध्ये नवीन प्रभागरचनेचे नकाशे प्रत्येक प्रभागानुसार लोकांच्या माहितीसाठी गुरुवारी (ता. ४) लावण्यात आले आहेत. या प्रभागरचनेवर १५ सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना नोंदवता येणार असून, महापालिका मुख्यालयातील निवडणूक कार्यालयात त्या दाखल करता येणार आहेत, मात्र प्रभागरचना कायम असल्याने त्यावर हरकती नोंदवल्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
महिला सदस्यांची संख्या ४८
शहराची लोकसंख्या आठ लाख नऊ हजार ३७८ गृहीत धरली आहे. सुमारे २४ पैकी २३ प्रभाग चार सदस्यांचे असून, उत्तन येथील एक प्रभाग तीन सदस्यांचा आहे. चार सदस्यीय प्रभागातील लोकसंख्या सुमारे प्रत्येकी ३४ हजार, तर एका तीन सदस्यीय प्रभागाची लोकसंख्या २५ हजार ५०० आहे. या लोकसंख्येत प्रभागाच्या हद्दीनुसार १० टक्के फरक असू शकतो. महिला सदस्यांची संख्या किमान ४८ असणार आहे. इतर मागासवर्गीय वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण असल्याने त्यांची संख्या किमान २६ असणार आहे.
२०१७ च्या प्रभागरचनेचा भाजपला फायदा
२०१७ च्या निवडणुकीची प्रभागरचना भाजपला सर्वाधिक फायदेशीर ठरली होती. त्यामुळे ९५ पैकी तब्बल ६१ नगरसेवक भाजपचे निवडून आल्याने महापालिकेत एकहाती सत्ता प्रस्थापित करता आली होती. त्यापाठोपाठ शिवसेना २२, काँग्रेसचे १२ सदस्य निवडून आले होते. आता नवी प्रभागरचनादेखील पूर्वीप्रमाणेच असल्याने भाजप सर्वाधिक जागा पटकावण्यात यशस्वी होणार का, ते निवडणुकीनंतरच निश्चित होऊ शकणार आहे.
माजी नगरसेवकांना दिलासा
प्रभागरचना जाहीर होईपर्यंत माजी नगरसेवकांच्या मनात धाकधूक होती. मोठा बदल झाला तर त्यांना निवडणुकीसाठी पुन्हा नव्याने मोर्चेबांधणी करावी लागली असती, मात्र प्रभागरचना पूर्वीप्रमाणेच राहिल्याने बहुतांश माजी नगरसेवकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. असे असले तरी आता पक्षाकडून उमेदवारी मिळविण्याच्या शर्यतीत त्यांना धावावे लागणार आहे. विशेषत: भाजपमध्ये उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोठी चुरस लागणार हे निश्चित आहे.
