झाले मोकळे आकाश...
झाले मोकळे आकाश..!
श्रीधर फडकेंच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः गायक व लोकप्रिय संगीतकार दिग्दर्शक श्रीधर फडके यांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त ‘झाले मोकळे आकाश’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंगळवारी (ता. ९) दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह येथे आयोजित केलेला हा कार्यक्रम त्यांच्या समृद्ध संगीत प्रवासाला उजाळा देणार आहे.
हा कार्यक्रम व्हॅल्युएबल ग्रुप प्रस्तुत असून, जीवनगाणी व स्वरगंधारतर्फे आयोजित करण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार, गायक सुरेश वाडकर, उत्तरा केळकर, रवींद्र साठे, अनुराधा पौडवाल, पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर आदी मान्यवर कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
मुलाखत, पुस्तक प्रकाशन
ऋषिकेश रानडे, सोनाली कर्णिक, अभिषेक नलावडे, धनश्री देशपांडे, शिल्पा पुणतांबेकर यांसारखे लोकप्रिय गायक कलाकार श्रीधर फडके यांच्या रचनांना आवाज देतील. सोबत श्रीधर फडके यांची मुलाखतदेखील घेणार असून ते काही निवडक गाणीही सादर करणार आहेत. यानिमित्ताने श्रीधर फडके याच्या सांगीतिक प्रवासाचा आढावा घेणारे ‘अमृताच्या जणू ओंजळी’ हे सुकन्या जोशी यांनी शब्दांकन केलेले दुर्मिळ पुस्तक डिंपल पब्लिकेशनतर्फे प्रकाशित होणार आहे. या कार्यक्रमाला प्रवेश विनामूल्य असून प्रवेशिका शनिवारपासून (ता. ६) दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह, विलेपार्ले येथे सकाळी नऊपासून देण्यात येत आहेत.
