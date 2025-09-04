तरूणाचा धक्का लागून आजींचा हात फ्रॅक्चर
ठाणे, ता. ४ (वृत्तसेवा) : गणपती मिरवणुकीत फटाका लावून तो फटाका हातात पकडून पळत जाणाऱ्या तरुणाचा धक्का लागून ६५ वर्षे आजीबाई जखमी झाल्याची घटना ठाण्यात समोर आली आहे. या घटनेत आजीबाईच्या उजव्या हाताच्या मनगटाला फॅक्चर झाले असून, याप्रकरणी त्या तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
नळपाडा, भवानी चौक येथे राहणाऱ्या जखमी शांतीदेवी यादव (६२) या मंगळवारी (ता. २) रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास घराच्या गणपती विसर्जनासाठी कोलशेत खाडी येथे जात असताना, नळपाडा पाइपलाइन रोडवर मिरवणुकीमध्ये तरुणाने रस्त्याकडेला एक फटका लावला. तोच फटाका त्याने हातात पकडून निष्काळजीने पळत येऊन आजीबाईंना जोरात धक्का दिला. त्या धक्क्याने आजीबाई खाली पडल्या आणि त्यांच्या उजव्या हाताच्या मनगटाला मुका मार लागला. त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यावर त्यांच्या हाताला फ्रॅक्चर झाल्याचे डॉक्टरांनी एक्सरे काढल्यानंतर सांगितले. याप्रकरणी आजीबाईंनी दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती कापूरबावडी पोलिसांनी दिली.
