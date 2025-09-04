कल्याण-डोंबिवलीत मंगळवारी पाणीकपात
कल्याण-डोंबिवलीत मंगळवारी पाणीकपात
जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या देखभालीसाठी पाणीपुरवठा बंद
डोंबिवली, ता. ४ : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मोहिली आणि नेतिवली जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये देखभाल-दुरुस्तीचे नियोजित काम मंगळवारी (ता. ९) करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या दिवशी सकाळी १० ते सायंकाळी चार या वेळेत कल्याण, डोंबिवली आणि परिसरातील पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहणार आहे, अशी माहिती महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे.
कल्याण शहर व ग्रामीण भाग, डोंबिवली, मांडा-टिटवाळा, आंबिवली, शहाड, अटाळी तसेच मोहने हा भाग प्रभावित होणार आहे. तसेच बारावे जलशुद्धीकरण केंद्रावरही परिणाम होणार आहे. टाटा पॉवरच्या कांबा सबस्टेशनमधील ‘एनआरसी-२ फीडर’ची देखभाल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा बंद, परिणामी जलशुद्धीकरण केंद्रे बंद राहतील. याच वेळी अन्य केंद्रांवरील यांत्रिक व विद्युत उपकरणांची देखभालही होणार आहे. नागरिकांनी पाण्याचा साठा करून ठेवावा, शक्यतो पाणी जपून वापरावे, पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू होईपर्यंत सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.