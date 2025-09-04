शीश महालात विराजमान ‘पार्क साईटचा राजा’
शीश महालात विराजमान ‘पार्कसाईटचा राजा’
६४ वर्षांची परंपरा आणि सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः घाटकोपरच्या पार्कसाईट परिसरातील पार्कसाईट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यंदा ६४व्या वर्षात पदार्पण करीत असून, भाविकांसाठी एक अत्यंत आकर्षक ‘शीश महाल’ या संकल्पनेवर आधारित देखावा उभारण्यात आला आहे. या गणेश मंडळाची धार्मिक कार्यासोबत सामाजिक बांधिलकीची एक मोठी परंपरा आहे.
पार्कसाईटचा राजाच्या मंडपात प्रवेश करताच, चमचमीत काचांच्या तुकड्यांनी सजलेले दिवे, पांढऱ्या झगमगाटात न्हालेली सजावट पाहून भाविक अक्षरशः मंत्रमुग्ध होतात. अशी सजावट पाहून क्षणभर एखाद्या राजमहालात आल्याची अनुभूती होते. ही भव्य मूर्ती सुप्रसिद्ध मूर्तिकार विजय खातू यांनी साकारली आहे. तर शीश महालची संकल्पना ठाण्याचे आर्ट डायरेक्टर शैलेश सुरती यांनी साकारली आहे. १९६२ मध्ये या मंडळाची स्थापना झाली. विशेष म्हणजे, येथे गणपती बाप्पांची प्रतिष्ठापना श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान या ऐतिहासिक ठिकाणी केली जाते.
सामाजिक कार्यातही अग्रेसर
या मंडळाचे नेतृत्व २५ वर्षे दिवंगत आमदार शांताराम चव्हाण यांनी केले आहे. सध्या मंडळाचे ट्रस्टी अध्यक्ष संतोष शेट्टी आहेत. या वर्षी आतापर्यंत ५२८ बाटल्या रक्त संकलित करण्यात आले आहे. याशिवाय, महाड पूल दुर्घटनेतील अपघातग्रस्त कुटुंबास शैक्षणिक सहाय्य, शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना मदत, शैक्षणिक साहित्यवाटप, आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि जनजागृती कार्यक्रम अशा अनेक उपक्रमांमध्ये मंडळ सक्रिय सहभागी आहे. यंदा शाळांमध्ये चित्रकला स्पर्धा, महिला पाककला स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा, तंबाखूमुक्त जनजागृती आदी उपक्रम घेतले जात आहेत.
मंडळाच्या वतीने रामलीला, अय्यप्पा पूजा यांसारखे विविध धार्मिक कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित केले जातात.
- संतोष शेट्टी,
ट्रस्टी अध्यक्ष- पार्कसाईट गणेशोत्सव मंडळ
आम्ही गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमातून केवळ धार्मिक नव्हे तर सामाजिक जबाबदाऱ्यादेखील तितक्याच तत्परतेने पार पाडत आहोत.
- सुनील सयाजी मोरे,
अध्यक्ष- पार्कसाईट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.