बंगल्यातील घुसखोरी चोराला भारी
मुंबई

बंगल्यातील घुसखोरी चोराला भारी

Published on

बंगल्यातील घुसखोरी चोराला भारी
पहिल्या मजल्यावरून उडी मारल्याने पायांना दुखापत
रोहा, ता. ४ (बातमीदार)ः हातात धारदार शस्त्र घेऊन आलिशान बंगल्यात घुसलेल्या चोराने थेट पहिल्या मजल्यावरून उडी घेतली. या घटनेत चोराच्या दोन्ही पायांना दुखापत झाली असून, घरमालकाने पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे.
रोहा रेल्वेस्थानकाच्या पलीकडे नव्याने तयार होत असलेल्या मेघासिटी फेज-२ या परिसरात पिंगळसई येथील सुनील मुटके यांचा दोन एकर जागेत फार्महाउससहित आलिशान बंगला आहे. या बंगल्यात सोमवारी (ता. १) दुपारी १:४५ च्या सुमारास गंदूर झगरू ओरण लकडा ( रा. केडली, जि. गुमला-झारखंड) याने कुदळ, फावड्याने बंगल्याच्या मुख्य दरवाज्याची काच फोडून आत प्रवेश केला. फार्महाउसची देखरेखीसाठी असलेल्या संगीता वाळेकर, त्यांची मुलगी अनु वाघमारे यांच्या हा प्रकार लक्षात आला. त्यांनी बंगल्याबाहेर पळ काढताना दरवाजाला बाहेरून कढी लावली होती. त्यामुळे घरात अडकलेल्या चोराने घरातील किमती वस्तूंची तोडफोड करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून खाली उडी मारल्याने त्याच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाली आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com