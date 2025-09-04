ईद मिलादुन्नबीची मिरवणूक ढकलली पुढे
अंबरनाथ, ता. ४ (वार्ताहर) : मुंबई आणि कोकणात गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा होत असल्याने, परस्पर सौहार्दाचा आदर राखत अंबरनाथमधील मुस्लिम समाजाने आपली ईद मिलादुन्नबीची मिरवणूक ८ सप्टेंबरला काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक ठरत आहे.
इस्लाम धर्माचे संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहेब यांचा जन्मदिवस १२ रबी-उल-अव्वल साजरा केला जातो. इस्लामिक कॅलेंडरचा हा तिसरा महिना असून, या दिवशी मुस्लिम बांधव मोठ्या उत्साहात जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी साजरा करतात. मशिदींमध्ये कुराणखानी, दुरुद-ओ-सलाम पठणासह भक्तीभावाने विविध कार्यक्रम होतात आणि पारंपरिक मिरवणुका काढल्या जातात. अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्टचे प्रमुख हाजी सलीम चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा ईद मिलादुन्नबीच्या दिवशी शुक्रवारी (ता. ५) मशिदींमध्ये कुराणखानी होईल. मात्र, विसर्जन सोहळ्यामुळे शहरात सणांचा ओघ सुरू असल्याने मिरवणूक ८ सप्टेंबरला काढण्यात येणार आहे. ही मिरवणूक कोहोजगाव येथील हजरत गैबनशाह वली यांच्या दर्ग्यासमोरील ईदगाह मैदानातून सुरू होऊन निश्चित मार्गावरून निघेल आणि दर्ग्यावरच समाप्त होईल. या मिरवणुकीचे नेतृत्व कल्याणचे सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल भाई बाबाजी, हाफिज वारसी साहेब तसेच अंबरनाथमधील तीन प्रमुख मशिदींचे पेशवे करतील. जमातचे प्रमुख हाजी सलीम चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ काझी, इम्रान शेख, चांद शेख, ख्वाजा युनूस चौधरी, जलाल शेख, युसूफ शेख यांनी समाजबांधवांना मिरवणुकीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, शहरातील विविध मशिदी, मदरसे आणि संघटनांकडून सणानिमित्त आकर्षक सजावट व रोषणाई करण्यात येत आहे.
