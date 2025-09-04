सिडको एक्झिबिशन सेंटर परिसरात स्वच्छता मोहीम
सिडको एक्झिबिशन सेंटर परिसरात स्वच्छता मोहीम
२१ टन कचरा संकलित; नागरिकांकडून प्रशंसा
नेरूळ, ता. ४ (बातमीदार) : मुंबईत झालेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने आंदोलक नवी मुंबईत दाखल झाले होते. सिडको एक्झिबिशन सेंटरसह विविध ठिकाणी हे आंदोलक तात्पुरते थांबले होते. २ सप्टेंबर रोजी आंदोलनाची सांगता झाल्यानंतर हे नागरिक आपल्या गावी परतले, मात्र इतक्या मोठ्या संख्येने नागरिकांच्या उपस्थितीमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचरा जमा झाला. यामुळे नवी मुंबई महापालिकेकडून तत्परता दाखवत विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. या वेळी परिसरातून तब्बल २१ टन कचरा गोळा करण्यात आला.
आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार आणि अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांच्या नियंत्रणाखाली ही मोहीम हाती घेण्यात आली. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त डॉ. अजय गडदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली २ सप्टेंबर रोजी रात्रीपासून पहाटे ४ वाजेपर्यंत विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये सिडको एक्झिबिशन सेंटर, वाशी सेक्टर-३०, तुंगा हॉटेल परिसर, तसेच सायन-पनवेल महामार्गाभोवतालच्या भागाची सखोल स्वच्छता करण्यात आली. या मोहिमेत १०० हून अधिक स्वच्छताकर्मी, स्वच्छता अधिकारी आणि निरीक्षकांसह दोन यांत्रिक सफाई मशीन, तीन सिव्हरेज जेटिंग मशीन, तसेच कचरा संकलन आणि वाहतूक करणारी वाहने तैनात करण्यात आली होती. मोहिमेदरम्यान तब्बल २१ टन कचरा संकलित करून तुर्भे येथील प्रकल्पस्थळी वाहून नेण्यात आला.
नागरिकांकडून कौतुकाची थाप
आंदोलन संपल्यानंतर रात्रीच मोहीम हाती घेऊन पहाटे ४ वाजेपर्यंत परिसर पूर्णपणे स्वच्छ करण्यात आला. दुसऱ्या दिवसाची पहाट उजाडण्यापूर्वीच परिसर नेहमीसारखा स्वच्छ केल्याने सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी आलेले नागरिक आणि कार्यालयात जाणारे प्रवासी यांना स्वच्छ परिसर दिसला. या तातडीच्या आणि प्रभावी कामगिरीमुळे नागरिकांकडून महापालिकेचे मनापासून कौतुक करण्यात आले.
