तिळापासून साकारलेली विठ्ठल रुपी गणेश मूर्ती

वसई, ता. ४ (बातमीदार) : विठोबाचा अवतार गणेशमूर्तीतून साकारण्यासाठी तिळाचा वापर करण्यात आला असल्याची संकल्पना नालासोपारा पश्चिमेतील लक्ष्मीबेन छेडा नगर येथील नवयुवक मित्रमंडळाने मांडली आणि मूर्तिकार स्वप्नील तेलकर यांनी घडवली. विठुराया आणि श्री गणेश अशी दुहेरी सांगड या मूर्तीतून दिसून येत आहे. त्यामुळे वसई तालुक्यातून दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होऊ लागली आहे.
नवयुवक मित्रमंडळ गेली ३० वर्षे गणेशाची आराधना करीत आहे. मोदकेश्वर नावाने येथील गणेश सर्वदूर प्रसिद्ध आहे. निसर्गाशी जोडल्या गेलेल्या नवनव्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवत आहेत. त्यामुळे या मंडळाचे कौतुक होत आहे. यंदा गणरायाची साडेआठ फूट मूर्ती मंडळात विराजमान आहे. त्यासाठी मंडळाचे कार्यकर्ते व मूर्तिकार स्वप्नील तेलकर यांनी ही मूर्ती घडवली आहे. एकूण १८ किलो तिळाचा वापर केला असून, काळे तीळ १६ किलो तर सफेद तीळ दोन किलो आहेत. रासायनिक रंगांचा वापर करण्यात आला नाही तर पूजेसाठी लागणाऱ्या गुलाल, हळद, कुंकू, चंदन, अबिराचा वापर करीत नख, कान, हाताच्या रेषा व बारीकसारीक भाग सजवण्यात आले.
मूर्ती आकर्षक, सुंदर दिसत असून यासाठी तेलकर यांनी एकूण १० दिवस अहोरात्र मेहनत घेतली. ते व्यावसायिक म्हणून काम करीत नाहीत तर केवळ मंडळाची मूर्ती तयार करतात, हे विशेष म्हणावे लागेल. मूर्तिकार स्वप्नील तेलकर यांनी साकारलेल्या या मूर्तीची सजावट विनायक साळुंखे यांनी केली तर अध्यक्ष समीर विचारे, सचिव संदीप बागले, विशाल म्हात्रे व कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दिला.
नामदेव हे विठूरायासाठी खीर घेऊन जायचे व एकदा जिद्द करून खीर खा अशी हाक त्यांनी दिली आणि विठ्ठलाने प्रसन्न होऊन बसून खीर खाल्ली अशी गाथा आहे. त्यास अनुसरून बसलेली विठ्ठलरूपी गणेशाची मूर्ती तयार केली आहे. तीळ वापरताना हे घट्ट राहावे यासाठी भाताचा लेप करून चिकटण्यात आले आहे.
केवळ आमच्या नवयुवक मित्रमंडळासाठी मूर्ती तयार करीत आहे. त्यातून नागरिकांना भावेल अशा संकल्पना गेली आठ वर्षे मांडल्या. त्यामुळे नागरिकांतून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पूजेसाठी लागणारे साहित्य वापरून तिळापासून साकारलेली विठ्ठलरुपी गणेशमूर्ती १० दिवसांत तयार केली.
- स्वप्निल तेलकर, मूर्तिकार
