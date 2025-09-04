बचत गटांना मिळणार हक्काची बाजारपेठ
सकाळच्या बातमीचा इम्पॅक्ट
अंबरनाथ, ता. ४ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगरपालिका हद्दीत तब्बल ९७१ महिला बचत गट कार्यरत आहेत. मात्र, योग्य मार्गदर्शन व बाजारपेठ मिळत नसल्याने महिलांचा उत्साह कमी झाला होता. अनेक महिला निराश होऊन बचत गटातून बाहेर पडत असल्याची खंत व्यक्त केली जात होती. ‘महिला सक्षमीकरण कागदावरच!’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची दखल घेऊन अखेर पालिकेत विशेष बैठक घेण्यात आली. नगर परिषदेच्या स्थायी सभागृहात झालेल्या बैठकीत विभागप्रमुख पौर्णिमा आव्हाड यांनी महिलांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत मार्गदर्शन केले. बैठकीला बचत गटांच्या अध्यक्षा व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
पालिकेच्या धोरणानुसार महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी बचत गट राबवले जातात. घरगुती उद्योगातून उदरनिर्वाह साधता यावा, यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र, योजना प्रत्यक्षात पोहोचत नसल्याने किंवा बाजारपेठ न मिळाल्याने महिलांना अडचणी येत असल्याची तक्रार मांडण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत बचत गटांना उपलब्ध असलेल्या शासकीय योजनांची, अनुदानाची व उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी पालिकेच्या पुढाकारांची माहिती देण्यात आली. यावेळी प्रत्येक गटाशी थेट संपर्क साधणे शक्य नसले तरी समस्याग्रस्त महिलांनी पालिकेत तक्रार करावी, त्यावर नक्कीच निवारण केले जाईल, अशी हमी देण्यात आली. तसेच अशा मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन सातत्याने करण्यात येईल, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
शहर उपजीविका केंद्राची स्थापना
महिला बालकल्याण समिती व राष्ट्रीय उपजीविका अभियानांतर्गत विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात असून, महिलांसाठी शहर उपजीविका केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून महिलांनी तयार केलेल्या वस्तू, खाद्यपदार्थ व उत्पादनांना थेट विक्रीची संधी मिळणार आहे. यामुळे महिलांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असे आव्हाड यांनी सांगितले.
