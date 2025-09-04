शीळ-झडपोलीत तालुकास्तरीय पीएमएफ मार्गदर्शन कार्यशाळा उत्साहात
विक्रमगड, ता, ४ (बातमीदार) : विक्रमगड तालुक्यातील शिळ-झाडपोली येथे नुकतीच तालुकास्तरीय पीएमएफ मार्गदर्शन कार्यशाळा संपन्न झाली. या कार्यशाळेला बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मॅनेजर राहुल गवळी, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांचे कर्मचारी किरण शेलार, डीआरपी पाटील मॅडम हे उपस्थित होते.
कार्यशाळेमध्ये पीएमएफ योजनेबद्दल विक्रमगड तालुक्यात होऊ शकणारे प्रक्रिया आधारित उद्योग याबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले. बँकेला अपेक्षित असणाऱ्या कागदपत्रांबद्दल राहुल गवळी यांनी मार्गदर्शन केले. किरण शेलार यांनी बँकेकडे जमा कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर कशाप्रकारे कार्यवाही केली जाते, याबद्दल मार्गदर्शन केले. मंडळ कृषी अधिकारी इंगळे व सुनील पारधी यांनी कृषी विभागाच्या इतर योजनांबद्दलही मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कृषी सहाय्यक अधिकारी प्रभाकर सांबर आणि कृषी उपअधिकारी महेश शितोळे यांनी केले.
