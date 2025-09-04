कळव्यातील तरुण विटावा खाडीत पडला!
कळव्यातील तरुण विटावा खाडीत पडला!
कळवा, ता. ४ (बातमीदार) : मुलुंडवरून कळव्यात आपल्या घरी ट्रेनमधून जात असताना एक तरुण दरवाजात उभा असताना तोल जाऊन विटावा खाडीच्या पाण्यात पडल्याची घटना गुरुवारी (ता. ४) घडली. कळवा येथील घोलाई नगर येथे राहणारा आकाश शर्मा (वय १९) हा कल्याण लोकल ट्रेनने गुरुवारी दुपारी एकच्या सुमारास मुलुंडवरून कळव्यात जात असताना दरवाजात उभा असताना अचानक तोल जाऊन विटावा खाडीतील पाण्यात पडला. तरुण खाडीतील पाण्यात पडल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी व आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत विटावा खाडीत त्याचा शोधकार्य सुरू केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.