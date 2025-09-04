नवी मुंबई महापालिकेत पाच अधिकाऱ्यांचे खांदेपालट
पालिकेतील अधिकाऱ्यांची पुन्हा खांदेपालट
नवी मुंबई, ता. ४ ः नवी मुंबई पालिकेतील उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी काही महिन्यांपूर्वीच अंतर्गत बदल्या करून खातेवाटप केले होते. या निर्णयानंतर अवघ्या काही दिवसांत पुन्हा पाच उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
उपायुक्त भागवत डोईफोडे यांच्यावर प्रशासनाची जबाबदारी होती, मात्र त्यांच्यावर आता निवडणूक विभाग, मालमत्ता विभाग आणि वाहन विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. किसनराव पलांडे यांच्याकडे सामान्य प्रशासनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, तर नव्याने नियुक्त झालेल्या उपायुक्त स्मीता काळे यांच्यावर उद्यान विभाग आणि महापालिकेचे टाकाऊ वस्त्र पुनर्प्रक्रिया केंद्राची जबाबदारी दिली आहे. उद्यान विभागाची जबाबदारी उपायुक्त नयना ससाणे यांच्यावर देण्यात आली आहे. उपायुक्तपदाचा कार्यभार असणारे डॉ. अजय गडदे यांच्यावर मुख्यालयाचे आरोग्य विभाग आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभाग तसेच स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, एकाच विभागाच्या कामासाठी दोन उपायुक्त नियुक्त करण्याची नवी परंपरा कैलास शिंदे यांनी सुरू केली होती, परंतु काही महिन्यांतच घनकचरा, उद्यान विभागासाठी एकच अधिकारी नियुक्त करताना त्यांनीच या परंपरेला छेद दिला आहे.
